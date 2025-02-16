Bulls GSYO Halka Arzı Başladı: Bulls Yatırım Kaç Lot Verecek?

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE GELİR BEKLENTİSİ

Halka arzın büyüklüğü 883 milyon TL olarak hesaplanırken, şirketin bu işlemden 801 milyon 659 bin 898 TL net gelir elde etmesi bekleniyor.

LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Bulls GSYO halka arzında toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Bunun 68 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı yoluyla arz edilecek.