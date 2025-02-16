Bulls GSYO Halka Arzı Başladı: Bulls Yatırım Kaç Lot Verecek?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bulls GSYO) halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayıyla başladı. Şirketin halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve dağıtılacak lot miktarı açıklandı. Bu kapsamda, Bulls GSYO halka arzı bugün itibarıyla başlıyor. Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek olan halka arz, BULGS koduyla yatırımcılarla buluşacak. Pay başına 12,18 TL sabit fiyat uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Peki, Bulls Yatırım halka arzında kaç lot verilecek? Halka arz katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalar aracılığıyla işlem yapılabilecek? İşte, sürece dair ayrıntılar...
HALKA ARZ DETAYLARI VE TARİHLERİ
Bulls GSYO'nun halka arzı, 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde talep toplayacak. Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle yürütülecek olan halka arzda, BULGS kodu kullanılacak. Şirket, halka arzda toplamda 72.500.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı %27,05 olarak belirlenirken, payların %55’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %5’i Bulls Grubu çalışanlarına ve %40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE GELİR BEKLENTİSİ
Halka arzın büyüklüğü 883 milyon TL olarak hesaplanırken, şirketin bu işlemden 801 milyon 659 bin 898 TL net gelir elde etmesi bekleniyor.
LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?
Bulls GSYO halka arzında toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Bunun 68 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı yoluyla arz edilecek.
Katılımcı sayısına bağlı olarak kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde:
150 bin katılım ~ 266 Lot (3.239 TL)
250 bin katılım ~ 160 Lot (1.948 TL)
350 bin katılım ~ 114 Lot (1.388 TL)
500 bin katılım ~ 80 Lot (974 TL)
700 bin katılım ~ 57 Lot (694 TL)
1,1 milyon katılım ~ 37 Lot (450 TL)
1,6 milyon katılım ~ 25 Lot (304 TL)
2,2 milyon katılım ~ 18 Lot (219 TL)
HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA MEVCUT?
Bulls GSYO halka arzına katılım sağlayabilecek bankalar arasında A1 Capital, Acar Menkul, Ahlatcı Yatırım, Alb Yatırım, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Ata Yatırım, Aktif Yatırım Bankası, Bizim Menkul, Colendi Menkul, Deniz Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, İş Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım ve daha birçok finans kuruluşu yer alıyor.
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz edilen paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bulls GSYO halka arzı, yatırımcılara BULGS koduyla sunulacak ve 12,18 TL sabit fiyatla işlem görecek. Halka arz süreci 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Katılım endeksine uygun olmamakla birlikte, geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmesi bekleniyor.
Bulls GSYO'nun halka arzına dair gelişmeleri ve detayları takip etmek isteyen yatırımcılar, ilgili bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilir.