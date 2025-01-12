Bülent Eczacıbaşı'ndan Yıllar Sonra Vehbi Koç İtirafı: İlk Defa Açıkladı

VEHBİ KOÇ İTİRAFI

“Her toplantıda not alırım. Bu alışkanlığım arkadaşlarım arasında şaka konusu bile olur. Rahmetli Vehbi Koç ile katıldığımız toplantılardan sonra bana, ‘Şu yazdığın notların kopyasını bana da gönder’ derdi. Anı defteri tutmamış olmaktan pişmanlık duyarım ama ilgimi çeken olayları, hoşuma giden sözleri ve öğretici bulduğum anekdotları öğrencilik yıllarımdan beri mutlaka kaydederim.”

Eczacıbaşı, babası Nejat Eczacıbaşı’nın tasarruf konusundaki hassasiyetine de değindi. “Babam, ofislerde boşuna yanan ışıkları söndürür, çay bardağının yanında iki küp şeker fazla gelirse geri gönderirdi. Bu durumu, ‘stoklar ve alacaklar şişerken küçük israflarla uğraşmak takıntı gibi görünebilir’ diyerek dile getirdiğimde, ‘Küçük israflarla kimse uğraşmaz, ama bu bir örnek olma meselesidir’ yanıtını vermişti” diyerek babasının bu konuda nasıl bir tutum sergilediğini anlattı.