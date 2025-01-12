Bülent Eczacıbaşı'ndan Yıllar Sonra Vehbi Koç İtirafı: İlk Defa Açıkladı
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Bülent Eczacıbaşı, yeni yayımlanan Biraz Daha Düşünce kitabı üzerine konuşurken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Ekonomim.com
Ekonomim yazarı Gila Benmayor’a verdiği röportajda Eczacıbaşı, hem iş yaşamındaki deneyimlerini hem de unutamadığı bir Vehbi Koç anısını paylaştı.
İLHAM KAYNAĞI OLMAYI HEDEFLİYOR
Kitabıyla ilgili konuşan Bülent Eczacıbaşı, amacının iş hayatındaki deneyimlerinden esinlenen fikirlerini ve anlamlı bulduğu anıları paylaşmak olduğunu ifade etti. Özellikle genç iş insanlarına ulaşmayı hedeflediğini belirten Eczacıbaşı, not tutma alışkanlığının kendisi için önemini de vurguladı:
VEHBİ KOÇ İTİRAFI
“Her toplantıda not alırım. Bu alışkanlığım arkadaşlarım arasında şaka konusu bile olur. Rahmetli Vehbi Koç ile katıldığımız toplantılardan sonra bana, ‘Şu yazdığın notların kopyasını bana da gönder’ derdi. Anı defteri tutmamış olmaktan pişmanlık duyarım ama ilgimi çeken olayları, hoşuma giden sözleri ve öğretici bulduğum anekdotları öğrencilik yıllarımdan beri mutlaka kaydederim.”
Eczacıbaşı, babası Nejat Eczacıbaşı’nın tasarruf konusundaki hassasiyetine de değindi. “Babam, ofislerde boşuna yanan ışıkları söndürür, çay bardağının yanında iki küp şeker fazla gelirse geri gönderirdi. Bu durumu, ‘stoklar ve alacaklar şişerken küçük israflarla uğraşmak takıntı gibi görünebilir’ diyerek dile getirdiğimde, ‘Küçük israflarla kimse uğraşmaz, ama bu bir örnek olma meselesidir’ yanıtını vermişti” diyerek babasının bu konuda nasıl bir tutum sergilediğini anlattı.
Kendi iş yaşamında da benzer şekilde küçük görünen bazı konulara önem verdiğini belirten Eczacıbaşı, “Bülent Bey, Türkçe konuşulurken araya İngilizce kelimelerin karıştırılmasından hoşlanmaz” gibi söylentilerin abartıldığını, ancak bu tür hassasiyetlerin iş arkadaşları arasında şaka konusu olabileceğini belirtti.
"HER ŞEYDEN ÖNCE İŞ İNSANIYIM"
Sanat ve koleksiyonculuk gibi farklı alanlara da ilgisi olan Bülent Eczacıbaşı, “İyi bir yazar kadar yazabilmeyi, iyi bir fotoğrafçı kadar fotoğraf çekebilmeyi çok isterim. Ancak her şeyden önce iş insanıyım ve bu şekilde tanınmayı arzu ederim. Bana yazar veya fotoğrafçı denmesi beni rahatsız etmez, fakat koleksiyoner ve filantropist olarak anılmayı birinci derecede tercih etmiyorum,” diyerek iş dünyasına olan bağlılığını ifade etti.