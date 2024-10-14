Bugünden İtibaren Başlıyor: Kredi Kartlarında Her Şey Sil Baştan Değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi kartına yönelik düzenlemelerin ilk sinyali, 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de verilmişti. Bugünden itibaren kredi kartında yeni dönem başlıyor, her şey sil baştan değişiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bugünden İtibaren Başlıyor: Kredi Kartlarında Her Şey Sil Baştan Değişti - Resim: 1

AKP'nin hazırladığı yeni tasarıyla, 100 bin TL’nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan vatandaşların her yıl Ocak ayında 750 TL Savunma Sanayii Katkı Payı ödemesi gerekecek. Bu yeni uygulama, kredi kartlarına getirilen katkı payı konusunda tartışmaları da beraberinde getirirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başka bir düzenlemeyi de hayata geçirmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program (OVP) sunumunda vurguladığı kredi kartı ile ilgili yapılacak değişiklikler bugünden itibaren resmen başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kredi Kartı Banka Bankacılık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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