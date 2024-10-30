Bugün Yürürlüğe Giriyor! Çinli Elektrikli Otomobilde Yeni Vergi Kararı: Yüzde 45,3’e Kadar Yükseldi

Avrupa Birliği, en yüksek profilli ticaret soruşturmasının sonunda Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan tarifeleri yüzde 45,3'e kadar artırma kararı aldı.

Sübvansiyon karşıtı soruşturmasını başlattıktan bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra Avrupa Komisyonu, AB'nin standart yüzde 10 otomobil ithalat vergisine ek olarak Tesla (TSLA.O) için yüzde 7,8'den yeni sekme açarak Çinli SAIC için yüzde 35,3'e kadar değişen ekstra tarifeler belirleyecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Ek tarifeler Salı günü AB Resmi Gazetesinde yayınlanarak resmen onaylandı ve bugün yürürlüğe girecek.

AB ticaret politikasını denetleyen Komisyon, tarifelerin tercihli finansman ve hibelerin yanı sıra piyasa fiyatlarının altında arazi, batarya ve hammadde de dahil olmak üzere haksız sübvansiyonlar olduğunu söylediği şeylere karşı koymak için gerekli olduğunu söyledi. Çin'in yılda 3 milyon elektrikli araçlık yedek üretim kapasitesinin AB pazarının iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.