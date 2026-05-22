Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte Piyasalarda Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle yön arayışını sürdüren döviz piyasası, haftanın yeni işlem gününe yukarı yönlü bir hareketle adım attı. Dolar ve euro, dünkü kapanış fiyatlarının üzerinde bir seviyeden güne başladı.

İŞTE İLK RAKAMLAR

İstanbul serbest piyasada sabah seansının ilk işlemlerinde dolar 45,7410 liradan alınırken, satış fiyatı 45,7430 lira olarak belirlendi. Euro ise 53,1120 liradan alıcı bulurken, 53,1140 liradan satışa sunuluyor.

DÜNE GÖRE SINIRLI YÜKSELİŞ

Döviz kurlarında dün akşam saatlerinde gerçekleşen kapanış değerleri ile kıyaslandığında, yeni günde yukarı yönlü bir grafik göze çarpıyor. Piyasalarda dün doların satış fiyatı 45,6110 lira, euronun satış fiyatı ise 53,0560 lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Merkezi