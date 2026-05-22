Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte Piyasalarda Son Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 45,7430 liradan, euro ise 53,1140 liradan güne yükselişle başlarken, döviz kurları dünkü kapanış değerlerinin üzerine çıktı.

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı: İşte Piyasalarda Son Durum
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle yön arayışını sürdüren döviz piyasası, haftanın yeni işlem gününe yukarı yönlü bir hareketle adım attı. Dolar ve euro, dünkü kapanış fiyatlarının üzerinde bir seviyeden güne başladı.

İŞTE İLK RAKAMLAR

İstanbul serbest piyasada sabah seansının ilk işlemlerinde dolar 45,7410 liradan alınırken, satış fiyatı 45,7430 lira olarak belirlendi. Euro ise 53,1120 liradan alıcı bulurken, 53,1140 liradan satışa sunuluyor.

DÜNE GÖRE SINIRLI YÜKSELİŞ

Döviz kurlarında dün akşam saatlerinde gerçekleşen kapanış değerleri ile kıyaslandığında, yeni günde yukarı yönlü bir grafik göze çarpıyor. Piyasalarda dün doların satış fiyatı 45,6110 lira, euronun satış fiyatı ise 53,0560 lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Borsa'da 'CHP'ye Mutlak Butlan' Şoku: Düşüş Yüzde 6'yı Aştı, Devre Kesici Çalıştı Düşüş Yüzde 6'yı Aştı, Devre Kesici Çalıştı
Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığında Toplanacak Mehmet Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni Toplayacak
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo
Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Kamuda Görev Değişimi: Resmi Gazete'de Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'