Bu Yöntemle Ev Hamam Gibi Oluyor: Kombileri Tarihe Karıştıracak Yeni İcat

Enerji tasarrufu ve çevre dostu çözümleriyle dikkat çeken bu girişimciler, doğalgaza güçlü bir alternatif sunan buluşlarını tanıttı. Vatandaşlar, kombilerin yerini alması beklenen bu yeni teknolojiye yoğun ilgi gösteriyor. Evlerde kullanılabilecek özel bir ısı yayan boya, hem ısınmayı sağlıyor hem de fatura yükünü hafifletiyor. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren bu boya, duvar, fayans, parke ve cam gibi birçok yüzeye uygulanabiliyor ve düşük enerji tüketimiyle ekonomik bir seçenek sunuyor.