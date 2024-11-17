Bu Yöntemle Bütün Bilgilerinizi Ele Geçiriyorlar: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi 'Yok Artık' Dedirtti

"BİLİNEN SİTELERDEN İLAN AÇIYORLAR"

"Temizlikçiden tutun hizmetli, bakım işleri, şoför, garson ve aslına bakarsanız çok da bilgi sahibi olmanıza gerek olmayan, çok ciddi bir eğitime gerek duymayan iş ilanları sunuyorlar" diyen Kırık, "Bir de tabii ki burada tuzağa düşürebilmek için de yüksek maaş, dolgun ücret gibi sahte ve sihirli kelimeler ortaya koymuş oluyorlar. Daha sonra bilinen sitelerden ilan açıyorlar" diye konuştu.

DOLANDIRICILARIN SANAL NUMARA OYUNU

Dolandırıcıların sanal numaralar aracılığıyla vatandaşları kandırdığını söyleyen Kırık, "İnsanlar bu iş ilanlarıyla karşı karşıya geliyorlar, bunlara başvuru yapmak istiyorlar ve daha sonraki süreçte özel mesaj aracılığıyla siz bir anlık mesajlaşma uygulamasına yönlendiriliyorsunuz ve burada da sanal numaralar kullanılıyor; yani internet ortamında ücreti mukabilinde satılan, sanal uygulamalar. Genelde bunlar yurtdışı oluyor. Bunlara da bir kılıf uyduruyorlar, şirketin yurtdışında olduğu ve dolayısıyla seçimlerin yurtdışında yapıldığı ancak Türkiye'de çalışacağınız belirtiliyor. Dolayısıyla da kullanıcılar +44'lü, +22'li numaralardan dolayı bir şüpheye girmiyorlar. Asıl olay bundan sonra meydana geliyor. Çünkü karşı taraftaki kişi sizinle görüşme yapıyor, sizi ikna sürecine giriyor; ondan sonra asıl olaylar meydana gelmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.