Bu Yazıyı Okuyana 15 Milyon TL Ödül Verilecek
Vezüv Yanardağı'nın altında yatan antik şehir Herculaneum, içinde barındırdığı binlerce parşömenle hala gizemini koruyor. Bilim insanları, modern teknolojinin yardımıyla bu gizemi çözmeye ve antik dünyanın sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bilim insanları, volkanik ısı nedeniyle kömürleşen parşömenlerin üzerindeki yazıyı okuyana 15 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın öfkesine yakalanan antik şehir Herculaneum, günümüzde de bilim dünyası için büyük bir gizem barındırıyor. Yanardağın kızgın lavları altında kalan şehirde bulunan binlerce parşömen, antik Yunan ve Roma dünyasının kayıp bilgisini saklıyor. Ancak bu parşömenlere ulaşmak hiç de kolay değil.
KÖMÜRLEŞMİŞ PARŞÖMENLERİN SIRRI
Volkanik ısı nedeniyle kömürleşen parşömenler, en ufak bir dokunuşta dağılabilecek kadar kırılgan. Bu nedenle bilim insanları, bu değerli metinlere zarar vermeden içlerindeki bilgileri ortaya çıkarmak için uzun yıllardır çaba sarf ediyor.
Son yıllarda gelişen teknoloji, bu gizemi çözmeye yardımcı oluyor. Bilim insanları, X-ışını taramaları, yapay zeka ve mürekkep algılama teknolojilerini kullanarak parşömenlerdeki yazıların şifresini çözmeye çalışıyor. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu alanda önemli bir adım atarak bir parşömen üzerindeki bazı Yunanca kelimeleri ortaya çıkardı.
YAZIYI OKUYANA 15 MİLYON TL ÖDÜL
Bilim insanları, parşömenlerdeki tüm metinleri okunabilir hale getirmek için daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanından yetenekli mühendisleri bir araya getiren büyük bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı kazanan, parşömenlerdeki metinleri çözebilecek en iyi algoritmayı geliştiren kişiye 15 milyon TL büyük bir para ödülü verilecek.
Bu tür yarışmaların daha önce de başarılı sonuçlar verdiği biliniyor. Örneğin, bu yılın başlarında bir grup öğrenci, bir parşömende yapay zeka kullanarak metni çözmeyi başarmıştı. Herculaneum parşömenlerindeki metinlerin çözülmesiyle birlikte, antik dünyaya ait birçok yeni bilgiye ulaşmamız mümkün olacak. Örneğin, bir parşömende ünlü filozof Platon'un hayatının son günlerine dair ilginç detaylar keşfedildi.
Bilim insanları, Herculaneum parşömenlerindeki metinlerin tamamını okuyabilmek için uzun yıllar daha çalışacaklarını belirtiyor. Ancak bu çalışmaların, antik dünyayı anlamamıza ve insanlığın ortak mirasına katkı sağlaması bekleniyor.