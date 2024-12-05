Bu Yazıyı Okuyana 15 Milyon TL Ödül Verilecek

YAZIYI OKUYANA 15 MİLYON TL ÖDÜL

Bilim insanları, parşömenlerdeki tüm metinleri okunabilir hale getirmek için daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanından yetenekli mühendisleri bir araya getiren büyük bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı kazanan, parşömenlerdeki metinleri çözebilecek en iyi algoritmayı geliştiren kişiye 15 milyon TL büyük bir para ödülü verilecek.