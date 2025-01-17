Bu Yatırımı Yapanlar Başını Taşlara Vuracak! Büyük Düşüş Oldu
Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 23 milyar 236 milyon lira azalarak 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya geriledi. Bu düşüş, KKM hesaplarının büyüklüğünün toplam mevduatın yüzde 5,77'sine denk gelmesine yol açtı.
Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektöründe kredi hacmi, 10 Ocak haftasında 71 milyar 730 milyon lira artarak 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liradan, 16 trilyon 29 milyar 690 milyon liraya yükseldi.
KREDİ TUTARLARI ARTIŞ GÖSTERDİ
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta bankalar arası işlemlerle birlikte 161 milyar 198 milyon lira artarak 18 trilyon 822 milyar 816 milyon liraya çıktı.
Tüketici kredilerinin toplam tutarı ise 10 milyar 806 milyon lira artarak 2 trilyon 30 milyar 234 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu tutarın büyük kısmı, 516 milyar 141 milyon lira ile konut kredisi, 73 milyar 589 milyon lira ile taşıt kredisi ve 1 trilyon 440 milyar 504 milyon lira ile ihtiyaç kredilerinden oluştu.
BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA DÜŞÜŞ
Bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 0,4 oranında bir azalış göstererek 1 trilyon 833 milyar 764 milyon liraya geriledi. Taksitli kredi kartı borçları 637 milyar 617 milyon lira, taksitsiz kredi kartı borçları ise 1 trilyon 196 milyar 146 milyon lira olarak belirlendi.
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 milyar 41 milyon lira artarak 297 milyar 736 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 226 milyar 436 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 570 milyon lira artarak 3 trilyon 401 milyar 466 milyon lira oldu.