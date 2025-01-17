Bu Yatırımı Yapanlar Başını Taşlara Vuracak! Büyük Düşüş Oldu

Tüketici kredilerinin toplam tutarı ise 10 milyar 806 milyon lira artarak 2 trilyon 30 milyar 234 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu tutarın büyük kısmı, 516 milyar 141 milyon lira ile konut kredisi, 73 milyar 589 milyon lira ile taşıt kredisi ve 1 trilyon 440 milyar 504 milyon lira ile ihtiyaç kredilerinden oluştu.