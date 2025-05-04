Bu Yatırımı Yapan Köşeyi Dönüyor! Uzmanı En Çok Kazandıran Altını Açıkladı
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcılar arasında endişeye yol açtı. Özellikle ABD’de yeniden gündeme gelen gümrük tarifesi krizi sonrası ons altın fiyatı 3.500 dolardan 3.200 dolara kadar gerilerken, gram altında da yaklaşık 350 TL’lik bir değer kaybı görüldü.
Kaynak: TGRT Haber
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, yaşanan düşüşlerin panik yaratmaması gerektiğini vurguladı. Amcalar, bu tarz gerilemelerin geçici olduğunu belirterek, yatırımcıların satış yapmak yerine bu süreci alım fırsatı olarak değerlendirmelerinin daha mantıklı olacağını ifade etti.
ENFLASYON VERİLERİ VE FED POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU
Amcalar, ABD’de açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin de altın üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. Bu gelişmenin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararını erteleyebileceği beklentisini güçlendirdiğini aktardı. Ancak 2025 yılı itibarıyla faiz indirimi beklentilerinin devam ettiğini de ekledi.
GRAM ALTINDA 5.000 TL SEVİYESİ BEKLENİYOR
TL bazında değerlendirmelerde bulunan Amcalar, gram altının yıl içinde 5.000 TL seviyelerine ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara aldırmadan altınlarını elde tutmalarının önemine işaret etti.
ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ TALEP ARTIYOR
Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanacak Anneler Günü öncesi, altın satışlarında da hareketlilik başladı. Vatandaşlar hem hediye hem yatırım amacıyla altına yönelirken, önümüzdeki günlerde talebin daha da artması bekleniyor.
GRAM ALTIN VE AJDA BİLEZİK ÖNE ÇIKIYOR
Yatırımcılar en çok gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Ata altını ve bilezik çeşitlerini tercih ediyor. Son dönemde ise Ajda bilezik, hem estetik görünümü hem de yatırım avantajlarıyla öne çıkıyor. Ajda bilezikte farklı model seçenekleri sunulurken, talebe paralel olarak üretim çeşitliliği de artırılıyor.
ALIM-SATIM FARKI YATIRIMCININ LEHİNE
Gram altın, alım-satım farkının düşük olması nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gram altında bu fark 20-30 TL civarında seyrederken, Ajda bilezikte ise gram başına yaklaşık 90 TL düzeyinde bulunuyor. Bu durum, uzun vadede yatırımcının kaybını minimize ediyor.