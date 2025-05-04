Bu Yatırımı Yapan Köşeyi Dönüyor! Uzmanı En Çok Kazandıran Altını Açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, yaşanan düşüşlerin panik yaratmaması gerektiğini vurguladı. Amcalar, bu tarz gerilemelerin geçici olduğunu belirterek, yatırımcıların satış yapmak yerine bu süreci alım fırsatı olarak değerlendirmelerinin daha mantıklı olacağını ifade etti.