Bu Yatırıma Yönelenler Dikkat! Yeni Vergi mi Geliyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl için yeni bir vergi paketi planlanmadığını ve borsa ile kripto para vergilerinin gündemlerinde olmadığını duyurdu. Yılmaz, enflasyon muhasebesi konusunun yıl sonunda yapılacak değerlendirmelerle netleşeceğini ve yatırımları korumak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda, borsa vergisinin şu an için gündemde olmadığını ve kripto para vergisi için de herhangi bir düzenleme planlanmadığını ifade etti. Genel vergi politikalarına ilişkin olarak, önümüzdeki dönemde istisna ve muafiyetlerin daraltılmasının önemli bir konu olacağını, mevcut vergi oranlarında büyük değişiklikler beklenmediğini vurguladı. İlk vergi paketiyle benzer bir düzenleme yapılması yönünde bu yıl için bir planın bulunmadığını söyledi.
Piyasalarda finans kuruluşlarının 2025 yılında enflasyon muhasebesine geçip geçmeyeceği merak edilirken, Yılmaz bu konunun tartışılmaya devam edeceğini, ancak 2026 yılına gelindiğinde gündemden düşeceğini öngördü. Ayrıca, 50 milyon TL altındaki KOBİ’ler için enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelendiğini hatırlatan Yılmaz, yatırımların olumsuz etkilenmemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın alternatifler üzerinde çalıştığını açıkladı. Nihai kararın ise yıl sonunda açıklanacağı belirtildi.
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin dövizle yapılmasının bütçeye olan etkilerine dair soruları yanıtlayan Yılmaz, bu projelerin yalnızca finansal açıdan değil, ekonomik analizlerle de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin birçok projeyi yatırım maliyetlerinin düşük olduğu dönemlerde hayata geçirdiğini belirten Yılmaz, bu projelerin Türk Lirası’na çevrilmesine dair bir çalışma olmadığını duyurdu.
Türk Lirası’nın değerlenmesi üzerine yorumlarda bulunan Yılmaz, dalgalı kur rejimine vurgu yaparak, Merkez Bankası’nın spekülatif olaylara müdahale etmesinin yasal bir görev olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadele eden ülkelerde milli paranın değerlenmesinin doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Yılmaz, TL’deki değerlenmenin makroekonomik dengelere olumlu yansıdığını, ihracatın arttığını ve cari dengenin iyileştiğini söyledi. Ayrıca, enflasyon ve faizlerin orta vadede düşeceğini, bu süreçte Merkez Bankası’nın bağımsız bir şekilde karar alacağını vurguladı.
Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri çerçevesinde Yılmaz, enflasyonun düşüşünün öngörülebilirliği artırarak büyümeyi destekleyeceğini kaydetti. İç talep odaklı büyümenin enflasyonist olduğunu, ancak yatırım, ihracat ve üretim odaklı büyümenin enflasyonu baskılamadığını belirtti. 2024 yılında dünya genelinde faizlerin düşmesi ve emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesinin Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.
Mali disiplinin sürdüğüne dikkat çeken Yılmaz, deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının milli gelire oranının düşürüldüğünü vurguladı. 2024 için %3,1 bütçe açığı hedefinin maliye politikasının destekleyici rol oynayacağını ifade etti. Tasarruf programları kapsamında kamu harcamalarının kontrol altında tutulduğunu belirten Yılmaz, zorunlu olmayan yeni projelerin devreye alınmadığını ve kamu kurumlarının ödeneklerinin sınırları içinde kalmasına özen gösterildiğini dile getirdi.
Swap kanallarının yeniden açılması ve borsada açığa satış yasağı konularında da açıklama yapan Yılmaz, bu süreçlerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirildiğini ve zamanlamanın finansal istikrar göz önüne alınarak belirleneceğini söyledi.