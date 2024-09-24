Bu Yatırıma Yönelenler Dikkat! Yeni Vergi mi Geliyor?

Yılmaz, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda, borsa vergisinin şu an için gündemde olmadığını ve kripto para vergisi için de herhangi bir düzenleme planlanmadığını ifade etti. Genel vergi politikalarına ilişkin olarak, önümüzdeki dönemde istisna ve muafiyetlerin daraltılmasının önemli bir konu olacağını, mevcut vergi oranlarında büyük değişiklikler beklenmediğini vurguladı. İlk vergi paketiyle benzer bir düzenleme yapılması yönünde bu yıl için bir planın bulunmadığını söyledi.

Piyasalarda finans kuruluşlarının 2025 yılında enflasyon muhasebesine geçip geçmeyeceği merak edilirken, Yılmaz bu konunun tartışılmaya devam edeceğini, ancak 2026 yılına gelindiğinde gündemden düşeceğini öngördü. Ayrıca, 50 milyon TL altındaki KOBİ’ler için enflasyon muhasebesi uygulamasının ertelendiğini hatırlatan Yılmaz, yatırımların olumsuz etkilenmemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın alternatifler üzerinde çalıştığını açıkladı. Nihai kararın ise yıl sonunda açıklanacağı belirtildi.