Bu Yatırıma Yönelen Yandı: Son 24 Saat, Zararı Büyük Olacak
Para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, altın, borsa, dolar ve euro piyasalarındaki olası fiyat dalgalanmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Ekim ayının ilk haftasında yatırımcıları yakından ilgilendiren gelişmelere dikkat çeken Memiş, Perşembe gününü kritik tarih olarak işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarının hafta boyunca dalgalı bir seyir izlediğini belirten Memiş, yatırımcıların Perşembe günü yaşanacak gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın aynı gün yapacağı sunumun, altın fiyatlarında belirleyici olacağını vurguladı. Memiş, “Asıl hareketlilik Perşembe günü yaşanabilir” diyerek yatırımcıların bu tarihe odaklanmaları gerektiğini belirtti.
İslam Memiş, piyasalar için önem taşıyan veri akışına da dikkat çekerek, şu tarihlere işaret etti:
Salı günü: Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi
Çarşamba günü: Euro Bölgesi işsizlik oranı ve ABD ADP Özel Sektör İstihdam verisi
Perşembe günü: Türkiye TÜFE verisi ve Merkez Bankası Başkanı’nın sunumu
Cuma günü: ABD Tarım Dışı İstihdam verisi
Memiş, yatırımcıların bu verileri yakından takip ederek pozisyonlarını gözden geçirmelerini tavsiye etti. “Piyasalar, bu hafta gelen verilere göre yön bulacak” diyerek özellikle borsa ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara dikkat çekti.
Borsa İstanbul’daki son kapanışlara dikkat çeken Memiş, BIST 100 endeksindeki hareketliliğin devam ettiğini söyledi. Hem dolar hem de euro kurlarında yükseliş beklentisi içinde olduğunu belirten Memiş, EUR/USD paritesindeki değişimlerin Euro/TL kurundaki oynaklığı artırabileceğine işaret etti.
Altın yatırımcılarına yönelik uyarılarına devam eden İslam Memiş, ons altının 2000 dolar seviyelerine ulaşmasının ardından satış baskısının artabileceğini belirtti. “Ons altın 2.600 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa, jeopolitik riskler fiyatlamaya dahil olabilir” diyen Memiş, gram altın yatırımcılarının ons altını yakından izlemeye devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.