Bu Yatırıma Yönelen Yandı! Büyük Tehlike Kapıda, Bütün Paranız Sıfırlanabilir

ŞİFRELERİN KIRILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmalara göre, kuantum hesaplama ile yapılacak bir saldırı, dijital cüzdanlardan milyonlarca bitcoin’in çalınmasına yol açabilir ve bu durum piyasada büyük bir çöküşe neden olabilir. Bitcoin’in parçalı yapıya sahip geliştirici topluluğunun, böyle bir tehdide karşı zamanında bir koruma mekanizması geliştirememesi durumunda, kuantum hesaplama uzun vadede ciddi bir risk olmaya devam edecek.

Arthur Herman, “Eğer birisi kuantum bilgisayar korsanlığı kapasitesine ulaşır ve bunu kripto para birimlerini hedef almak için kullanırsa, sonuçlar yıkıcı olacaktır” diyerek olası sonuçların ciddiyetine dikkat çekti.