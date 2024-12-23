Bu Yatırıma Yönelen Yandı! Büyük Tehlike Kapıda, Bütün Paranız Sıfırlanabilir
Uzmanlar, kuantum hesaplama teknolojisinin kripto para ekosistemine ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Hudson Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Arthur Herman, bu durumu “patlamayı bekleyen bir saatli bomba” olarak nitelendirerek, kuantum bilgisayarların kripto para sistemlerini savunan şifreleme yöntemlerini devre dışı bırakabileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık ayında politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından değer kaybı yaşadı. Ancak uzmanlara göre, piyasanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit ekonomik dalgalanmalardan ziyade kuantum hesaplama teknolojisinin gelişimi olabilir.
Bu ay Google, geliştirdiği Willow isimli kuantum çip ile önemli bir atılım gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu çip, klasik bilgisayarlardan katbekat daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip. Uzmanlar, bu tür cihazların ileride bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin güvenliğini sağlayan mevcut şifreleme sistemlerini kırabilecek düzeye gelebileceğini öngörüyor.
ŞİFRELERİN KIRILMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Araştırmalara göre, kuantum hesaplama ile yapılacak bir saldırı, dijital cüzdanlardan milyonlarca bitcoin’in çalınmasına yol açabilir ve bu durum piyasada büyük bir çöküşe neden olabilir. Bitcoin’in parçalı yapıya sahip geliştirici topluluğunun, böyle bir tehdide karşı zamanında bir koruma mekanizması geliştirememesi durumunda, kuantum hesaplama uzun vadede ciddi bir risk olmaya devam edecek.
Arthur Herman, “Eğer birisi kuantum bilgisayar korsanlığı kapasitesine ulaşır ve bunu kripto para birimlerini hedef almak için kullanırsa, sonuçlar yıkıcı olacaktır” diyerek olası sonuçların ciddiyetine dikkat çekti.
GELENEKSEL FİNANS PİYASALARI DA RİSK ALTINDA
Analistler, bu tür bir saldırının yalnızca kripto para piyasalarını değil, aynı zamanda geleneksel finans piyasalarını da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Kuantum bilgisayarlar, mevcut güvenlik altyapılarını etkisiz hale getirebilecek kapasiteye ulaşabilir ve bu da daha geniş bir ekonomik kaosa neden olabilir.
TEHDİT KAPIDA
Uzmanlar, bitcoin’i ve diğer kripto paraları tehdit edebilecek düzeyde bir kuantum cihazının geliştirilmesinin en az 10 yıl süreceğini tahmin ediyor. Ancak Google’ın geliştirdiği yeni çip gibi ilerlemeler, bu sürecin hızlandığını gösteriyor. Bu durum, kripto para dünyasının ve finans sektörünün gelecekteki bu tehdide karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koyuyor.