Bu Yatırıma Yönelen Servetine Servet Ekliyor! Türkiye'nin En Hızlı Büyüyenlerinden Oldu

20 ŞİRKET BÜYÜK KAZANDIRDI

2024 yılı, borsa yatırımlarının yanı sıra halka arzlara olan ilginin de arttığı bir dönem oldu. Geçtiğimiz yıl içinde toplam 33 şirket halka arz edildi. Bu şirketlerden 20'si yatırımcılarına kazanç sağlarken, 13'ü ise zarara uğrattı. Kazanç sağlayan şirketlerin ortalama getirisi yüzde 37 olarak kaydedildi.