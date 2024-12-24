Bu Yatırıma Yönelen Servetine Servet Ekliyor! Türkiye'nin En Hızlı Büyüyenlerinden Oldu
Yılın son dönemlerinde yatırım araçlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aralık ayı, Türk teknoloji şirketi Odine için önemli başarılarla dolu geçti. Telekom sektörünün önde gelen yayın kuruluşlarından İngiltere merkezli Capacity Media'nın "20 Top Telco Vendors Power List"inde iki yıl üst üste yer alan ilk ve tek Türk şirketi Odine, bu başarıyı tekrarlayarak adını altın harflerle yazdırdı.
TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYENLERİ ARASINDA
Aynı zamanda, Odine, Deloitte'nin düzenlediği Teknoloji Fast 50 programında da Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı.
2000 yılından bu yana ulusal ve uluslararası şirketlere yazılım çözümleri ve mühendislik hizmetleri sunan Odine, bu yıl da yenilikçi Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çekmeyi başardı.
20 ŞİRKET BÜYÜK KAZANDIRDI
2024 yılı, borsa yatırımlarının yanı sıra halka arzlara olan ilginin de arttığı bir dönem oldu. Geçtiğimiz yıl içinde toplam 33 şirket halka arz edildi. Bu şirketlerden 20'si yatırımcılarına kazanç sağlarken, 13'ü ise zarara uğrattı. Kazanç sağlayan şirketlerin ortalama getirisi yüzde 37 olarak kaydedildi.
YATIRIMCISI PARAYA PARA DEMEDİ
2024 yılında halka arzda en çok kazandıran şirketler belli oldu. Yatırımcılarının servetine servet katan şirketler şunlar oldu
Odine Teknoloji: Yüzde 313,33'lük bir getiriyle listenin başında yer aldı.
Efor Çay: Yüzde 265,52 oranında bir artış gösterdi.
Altınay Savunma: Yatırımcısına yüzde 178,28 kazandırdı.
Pasifik Teknoloji: Yüzde 157 getiri sağlayarak dikkat çekti.