Bu Yatırıma Yönelen Çok Kazandı! Artışı Büyük Oldu
Altın piyasası, ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden başlatmasıyla birlikte güç kazanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri uygulaması, altın fiyatlarının son altı haftadır sürekli artmasına yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'deki politika belirsizlikleri yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor ve bu durum altına olan talebi artırıyor. Bugün açıklanacak olan istihdam raporu öncesinde, altın fiyatları rekor seviyelere yakın bir seyir izliyor.
ALTIN FİYATLARI
Ons Altın: Günü 2.856 dolar seviyesinden açan ons altın, gün içinde en düşük 2.854 dolar, en yüksek ise 2.870 doları gördü. Şu anda 2.868 dolardan işlem görüyor.
Gram Altın: Sabah saatlerinde 3.296 liradan açılış yapan gram altın, gün içinde 3.294 lira ile 3.321 lira arasında dalgalandı. Şu anki fiyatı ise 3.319 lira.
Kapalıçarşı'da Gram Altın: Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 3.336 lira, satış fiyatı ise 3.379 lira olarak belirlendi.
Altın yatırımcıları için bu dönem, yatırımlarının değer kazanmasıyla önemli fırsatlar sunuyor. Ancak, piyasadaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerin etkisiyle fiyatların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.