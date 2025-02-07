Bu Yatırıma Yönelen Çok Kazandı! Artışı Büyük Oldu

ALTIN FİYATLARI

Ons Altın: Günü 2.856 dolar seviyesinden açan ons altın, gün içinde en düşük 2.854 dolar, en yüksek ise 2.870 doları gördü. Şu anda 2.868 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın: Sabah saatlerinde 3.296 liradan açılış yapan gram altın, gün içinde 3.294 lira ile 3.321 lira arasında dalgalandı. Şu anki fiyatı ise 3.319 lira.