Bu Yatırım Aracını Yönelen Kazandı: Altın, Dolar, Borsa Hangisi Daha Çok Kazandırdı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artarak 2 bin 757 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını da yüzde 2,28 oranında yükselerek 18 bin 722 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen haftaya göre artış göstererek 4 bin 617 liraya yükseldi.