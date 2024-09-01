Bu Yatırım Aracını Yönelen Kazandı: Altın, Dolar, Borsa Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Geçtiğimiz hafta, yatırım araçları arasında Borsa İstanbul, altın ve dolar yatırımcılarına kazanç sağlarken, Euro ise değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 1,71 oranında değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puan seviyelerini gördü. Haftayı 9.833,22 puandan kapatan endeks, yatırımcısına kazanç sağladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artarak 2 bin 757 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını da yüzde 2,28 oranında yükselerek 18 bin 722 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen haftaya göre artış göstererek 4 bin 617 liraya yükseldi.
Dolar/TL paritesi yüzde 0,20 oranında değer kazanarak 34,0690 liraya çıkarken, Euro/TL paritesi yüzde 0,82 oranında değer kaybederek 37,6870 liraya geriledi.
FONLARDA SON DURUM NE?
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 oranında değer kaybetti. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran kategori ise yüzde 0,80 artışla "Para Piyasası" fonları oldu.