Bu Uygulamaların Kapatılması Telefon Bataryasını Sünger Gibi Emiyor! Meğer Yanlış Biliyormuşuz

Telefon şarjlarının çabuk tükenmesi birçok kullanıcı için can sıkıcı zorlukların başında geliyor. Telefon fazla enerji tüketmesin diye kapatılan uygulamalar ise aslında daha çok enerji harcıyor. İşte detaylar...

Bu Uygulamaların Kapatılması Telefon Bataryasını Sünger Gibi Emiyor! Meğer Yanlış Biliyormuşuz

iPhone kullanıcılarının sıkça yaptığı uygulama kapatma işlemi, sanılanın aksine pil tasarrufu sağlamıyor. Apple'a göre uygulamaları sürekli yukarı kaydırarak kapatmak, bataryanın daha hızlı tükenmesine neden olabiliyor. Çünkü kapatılan uygulamaları yeniden başlatmak, daha fazla enerji ve veri tüketiyor.

Bu Uygulamaların Kapatılması Telefon Bataryasını Sünger Gibi Emiyor! Meğer Yanlış Biliyormuşuz - Resim : 1

APPLE TEKNİSYENİ UYARDI

TikTok'ta viral olan bir videoda, bir Apple teknisyeninin “Uygulamaları kapatmayın” uyarısı gündem oldu. Apple yetkilileri ve mühendisler de bu bilgiyi destekliyor. Sadece donmuş ya da çalışmayan uygulamaların kapatılması gerektiği belirtiliyor.

Bu Uygulamaların Kapatılması Telefon Bataryasını Sünger Gibi Emiyor! Meğer Yanlış Biliyormuşuz - Resim : 2

Apple'ın sistemleri, kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak bekleme moduna aldığı için, arka planda açık gibi görünen uygulamalar aslında pil tüketmiyor. Bu nedenle performans artışı beklentisiyle uygulama kapatmak yerine sisteme güvenmek en doğrusu.

Android cihazlarda da benzer şekilde bu alışkanlığın pil ömrüne olumlu bir katkısı olmadığı ifade ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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