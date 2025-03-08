Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı

Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre, şehirde sarı taksiler için açılış ücreti 42 TL olarak belirlenirken kısa mesafe indi bindi ücreti de 135 oldu. Asıl şok ise uzun mesafelerde yaşanıyor. İstanbul Havalimanı’ndan Sultanahmet’e ulaşmak isteyen bir yolcunun cebinden tam 1700 TL çıkıyor. Eğer Beylikdüzü’ne gitmek istiyorsa 1900 TL ödemesi gerekiyor. Tuzla’ya gitmekse adeta bir lüks! Ücret tam 2900 TL’yi buluyor.