Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı
İstanbul’da taksimetreler aldı başını gitti. Havalimanından şehir merkezine gitmek Avrupa’ya uçmaktan daha pahalı hale geldi. Kısa mesafelerde bile fahiş ücretler talep edilirken, uzun mesafeler neredeyse servet değerinde.
Kaynak: Kanal D Ana Haber
İstanbul’da taksi ücretleri akıl almaz seviyelere ulaştı. Artık havalimanından şehir merkezine gitmek Avrupa’nın herhangi bir şehrine uçmaktan daha pahalı. Son zamlarla birlikte taksimetreler kelimenin tam anlamı ile ‘uçuş moduna’ geçti.
Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre, şehirde sarı taksiler için açılış ücreti 42 TL olarak belirlenirken kısa mesafe indi bindi ücreti de 135 oldu. Asıl şok ise uzun mesafelerde yaşanıyor. İstanbul Havalimanı’ndan Sultanahmet’e ulaşmak isteyen bir yolcunun cebinden tam 1700 TL çıkıyor. Eğer Beylikdüzü’ne gitmek istiyorsa 1900 TL ödemesi gerekiyor. Tuzla’ya gitmekse adeta bir lüks! Ücret tam 2900 TL’yi buluyor.
Peki ya uçak bileti ne kadar? Sabiha Gökçen’den Atina’ya 1891 TL’ye bilet bulmak mümkün. Düsseldorf bileti 1551 TL’den başlarken, Barcelona uçuşları ise 2.458 TL seviyelerinde. Kopenhaf bileti 1850 TL’ye alınabilirken, Viyana’ya 2.374 TL’ye uçabilirsiniz.
İç hatlarda da durum farksız değil! Antalya’ya 1035 TL, Ankara’ya 750, İzmir’e de 700 TL’ye uçak bileti bulunabiliyor. Kendi aracınız ile havalimanına gittiğiniz zaman ise 300 liralık yakıt harcıyorsunuz.
Özetle İstanbul’da taksiye binmek yerine Avrupa’da bir ülkeye gitmek daha ekonomik hale geldi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne bağlı 660 araç ve 2000 sürücü, yolcuların cebinden ‘havada uçan’ ücretleri almak için mesai yapıyor.