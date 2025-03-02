Bu Telefon Sadece Tek Bir Kişiye Özel Üretildi: Fiyatı Dudak Uçuklattı
Lüks akıllı telefon tasarımlarıyla adından söz ettiren Caviar, Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra için özel bir versiyon hazırladı.
Kaynak: Haber Merkezi
"Viper" adı verilen bu model, John Wick film serisinden ilham alan tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece bir adet üretilecek olan cihaz, koleksiyon değerine sahip özel detaylarıyla teknoloji ve sinema tutkunlarının ilgisini çekiyor.
SADECE TEK BİR KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLDİ
Galaxy S25 Ultra Viper, havacılık endüstrisinde kullanılan titanyum alaşımıyla kaplanmış olup, 24 ayar altın kaplama detaylara sahip. En dikkat çekici özelliği ise, John Wick’in efsanevi tabancasından esinlenen motiflerin telefonun gövdesine işlenmiş olması. Ayrıca, silahın kabzasını andıran bir tasarımın içine karakterin geri sayımına gönderme yapan altın bir kum saati yerleştirilmiş.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Teknik özellikleri açısından standart Galaxy S25 Ultra modelinden farklı olmayan Viper, yalnızca bir kişiye özel olarak üretilecek. Bu nadir modele sahip olmak isteyenlerin kişisel başvuru yapması gerekiyor. Caviar, telefonun fiyatını 9.000 dolar olarak belirledi. Ancak, bu eşsiz tasarıma kimin sahip olacağı ise şimdilik bilinmiyor.