Bu Telefon Sadece Tek Bir Kişiye Özel Üretildi: Fiyatı Dudak Uçuklattı

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Teknik özellikleri açısından standart Galaxy S25 Ultra modelinden farklı olmayan Viper, yalnızca bir kişiye özel olarak üretilecek. Bu nadir modele sahip olmak isteyenlerin kişisel başvuru yapması gerekiyor. Caviar, telefonun fiyatını 9.000 dolar olarak belirledi. Ancak, bu eşsiz tasarıma kimin sahip olacağı ise şimdilik bilinmiyor.