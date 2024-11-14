Bu Tarihi Atlayan Tapu Sahipleri Yandı: Geri Sayım Başladı Son 16 Gün Kaldı
Türkiye genelindeki tapu sahiplerini doğrudan etkileyen emlak vergisi ödemelerinde son tarih hızla yaklaşıyor. 1 Kasım’da başlayan ödemeler için belirlenen son gün 30 Kasım.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev, arsa ve iş yeri fark etmeksizin tüm tapu sahiplerini kapsayan emlak vergisi ödemeleri, 1 Kasım itibarıyla başlamıştı. Tapu sahipleri için son ödeme tarihi yaklaşırken, beyanname vermeyen mülk sahiplerine usulsüzlük cezası uygulanacağı bildirildi.
Emlak vergisinden muafiyet durumu olmayan tüm tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli tarih ise 30 Kasım olarak belirlendi.
BEYANNAME VERMEYENLERE CEZA UYGULAMASI
Emlak vergisi ödemekle yükümlü olan mülk sahiplerinin taşınmazlarına ilişkin beyanname vermeleri gerektiği hatırlatıldı. 2023 yılı sonu itibarıyla gayrimenkul almış olanların, bulundukları ilçenin belediyesine beyanlarını yıl sonuna kadar sunmaları gerekiyor. Yeni ev sahipleri, tapu tescil tarihinden itibaren üç ay içinde bildirimi tamamlamak zorunda. Beyanname süresi geçtikten sonra ise usulsüzlük cezası uygulanacak.
VERGİSİNİ GECİKTİRENLERE FAİZ UYGULAMASI
Emlak vergisini ödemekte geciken mülk sahiplerine aylık %4.5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi, taşınmazın değerine göre hesaplanırken, ödeme oranları büyükşehirler ile diğer ilçelerde farklılık gösterebilecek. Bu nedenle, tapu sahiplerinin belirtilen tarihlerde ödemelerini yapmaları önem taşıyor.