Bu Soruyu Bilene 102 Milyon 529 Bin TL Ödül Verilecek: Hemen Kağıt Kalemi Hazırlayın

Yarışma iki ayrı koldan oluşuyor: Birincisi, atıkların stoklanması ve muhafazasına odaklanırken, diğeri ay atıklarından yeni ürünlerin üretilmesine yöneliyor. NASA, bu iki alandan birine çözüm sunan kişilere toplamda 3 milyon dolarlık ödül verecek. Bu ödül, Nobel ödülünden daha fazla bir değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.