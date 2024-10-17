Bu Soruyu Bilene 102 Milyon 529 Bin TL Ödül Verilecek: Hemen Kağıt Kalemi Hazırlayın
Yaşam koşullarını geliştirmek amacıyla ayda önemli bir soruna çözüm bulmayı hedefleyen NASA, bu soruyu bilene 102 milyon 529 bin 620 TL para ödülü verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
NASA, ayda yaşam koşullarını geliştirmek amacıyla önemli bir soruna çözüm bulacak kişiye 3 milyon dolar (102 milyon 529 bin 620 TL) ödül teklif ediyor. Uzay ajansı, insan atıklarının yönetimi konusundaki zorlukları aşmak için uluslararası bir yarışma başlattı.
Geçmişteki uzay görevlerinde, astronotlar tuvalet ihtiyaçlarını uzay takımlarına bağlı tanklara ya da torbalara boşaltarak gidermeye çalışıyordu. Bu yöntemler, ayda yaşanacak insanlı görevler için sürdürülebilir değil. NASA, ayda birikmesi muhtemel atıkların yalnızca imha edilmesini değil, aynı zamanda geri dönüştürülmesini de hedefliyor.
LunaRecycle Challenge (AyDönüşüm Yarışması) adı verilen bu yarışma, atık yönetimi konusunda yenilikçi çözümler geliştirmeyi teşvik ediyor. NASA'nın Kitle Kaynak Programı Yöneticisi Amy Kaminski, "Uzayda ve Dünya'da sürdürülebilir bir şekilde çalışmak, NASA için büyük bir öneme sahip. Bu yarışma, insanlığın yaratıcı çözümlerini desteklemeyi amaçlıyor" dedi.
Yarışma iki ayrı koldan oluşuyor: Birincisi, atıkların stoklanması ve muhafazasına odaklanırken, diğeri ay atıklarından yeni ürünlerin üretilmesine yöneliyor. NASA, bu iki alandan birine çözüm sunan kişilere toplamda 3 milyon dolarlık ödül verecek. Bu ödül, Nobel ödülünden daha fazla bir değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.