Bu Parayı Ödemeden Önce Dikkat! Tatil Planınız Elinizde Patlayabilir

AŞIRI CAZİP TEKLİFLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Küçük, abartılı reklamlarla dikkat çeken ve piyasa fiyatlarının çok altında hizmet sunan işletmelere karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Fiyatların aşırı cazip gösterilerek “önceden ödeme yapmazsanız yer bulamazsınız” gibi baskıların kurulabileceğine dikkat çeken Küçük, "Kapora ödemelerinde ne için ödeme yapıldığı mutlaka belirtilmeli ve güvenilir işletmeler tercih edilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.