Bu Parayı Ödemeden Önce Dikkat! Tatil Planınız Elinizde Patlayabilir
Tüketiciler Derneği (TÜDER), 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken çiftlere "kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olun" uyarısı yaptı. Hediye alışverişlerinden restoran rezervasyonlarına, tatil planlarından evlilik teklifi organizasyonlarına kadar her adımda dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, çiftlerin Sevgililer Günü'nde birbirlerini mutlu etmek için çeşitli sürprizler yapmak istediklerini belirterek, bu dönemde dolandırıcılık vakalarının arttığını ifade etti. Küçük, özellikle işletmelerin "Çok yoğunuz, yerimiz dolu, kapora gönderin" şeklinde kapora talep etmelerinin sık karşılaşılan bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi.
KAPORA ÖDEMEDEN ÖNCE DİKKAT
Küçük, “Geçtiğimiz yıllarda bu tür mağduriyetlerle karşılaşıldı. Tüketiciler, aynı hizmetin birden fazla kişiye satıldığını ve kapora yatırıldıktan sonra iletişim kurulacak muhatap bulamadığını bildirdi. Sevgililer Günü’nde otel veya restoran gibi hizmet işletmelerinden rezervasyon yapanlar, dolandırıcılıkla karşılaşabiliyor” dedi.
GÜVENİLİR İŞLETMELERİ TERCİH EDİN
Tüketiciler, özellikle 14 Şubat’ta hafta sonu tatili planlarıyla birleşen konaklama taleplerinin arttığı bu dönemde, güvenilir işletmeleri tercih etmeli ve kapora ödemelerinde dikkatli olmalı. Küçük, kapora ödemeleri yaparken, ödeme yapılan hizmetin ne olduğuna dair açıklama eklenmesini önerdi.
VERGİ KAYDI OLMAYAN İŞLETMELERE KARŞI UYARI
Levent Küçük, özellikle Sevgililer Günü döneminde vergi kaydı olmayan işletmelerin sahte etkinlikler düzenleyerek tüketicileri mağdur edebileceğine dikkat çekti. Küçük, "Bazı dolandırıcılar, etkinlik adı altında sahte organizasyonlar düzenliyor, ancak vaat edilen etkinlikler gerçek olmuyor," diyerek tüketicileri uyardı. Ayrıca, aynı rezervasyonun birden fazla kişiye satılması gibi dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
AŞIRI CAZİP TEKLİFLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN
Küçük, abartılı reklamlarla dikkat çeken ve piyasa fiyatlarının çok altında hizmet sunan işletmelere karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Fiyatların aşırı cazip gösterilerek “önceden ödeme yapmazsanız yer bulamazsınız” gibi baskıların kurulabileceğine dikkat çeken Küçük, "Kapora ödemelerinde ne için ödeme yapıldığı mutlaka belirtilmeli ve güvenilir işletmeler tercih edilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.