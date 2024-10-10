Bu Otomobil Piyasalarda Fırtına Estirecek! 340 Bin Liradan Satılacak

BYD’nin yeni rakibi olarak görülen Çinli otomobil devinin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni modelinin fiyatını duyan şoke oldu. Bu araç sadece 340 bin liraya satışa sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Bu Otomobil Piyasalarda Fırtına Estirecek! 340 Bin Liradan Satılacak - Resim: 1

Çinli otomobil devi Geely, kompakt elektrikli araç piyasasında ses getirecek yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy alt markası altında piyasaya süreceği Xingyuan adlı bu elektrikli araç, sadece 9.900 dolarlık (yaklaşık 340 bin TL) başlangıç fiyatıyla büyük bir dikkat çekiyor. Bu fiyat, sektördeki güçlü rakiplerden BYD'ye karşı ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Xingyuan, iki farklı LFP batarya seçeneği sunuyor: 30,1 kWh ve 40,1 kWh kapasiteleriyle araç, 310 km'den 410 km'ye kadar değişen menziller vadediyor. 79 HP ve 116 HP güç üreten arkadan itişli motor seçenekleriyle performansı dikkat çekici olan bu model, hızlı şarj özelliğiyle %30'dan %80'e sadece 21 dakikada şarj edilebiliyor. Aracın uzunluğu 4.135 mm, bagaj kapasitesi ise arkada 375 litre ve önde 70 litre olarak sınıfında iddialı bir alan sunuyor.

TEKNOLOJİK DONANIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Xingyuan, Flyme Auto işletim sistemiyle donatılmış 10,1 inçlik standart ve opsiyonel olarak 14,6 inçlik bilgi-eğlence ekranına sahip. Ayrıca, 3.3 kW Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi sayesinde, araçtaki enerjiyi dışarıya aktarma imkânı da sunuyor. Geely, Xingyuan ile mini elektrikli araçların fiyat bandında yer almasına rağmen, premium özellikleriyle rakiplerinden ayrılmayı ve kompakt elektrikli araç segmentinde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Telefon Kullanan Herkes Bu Parayı Ödeyecek: Hat Sahiplerine Bir Masraf Daha Çıktı Telefon Kullanan Herkes Bu Parayı Ödeyecek: Hat Sahiplerine Bir Masraf Daha Çıktı
13 Yaşında Başladı 70 Yıldır Bakır İşliyor! ‘Maddi Gücümüz Kalmadı’ Dedi: Fiyatlar Yükseldi, Artık Yetiştirecek Çırak Da Bulamıyor Son Ustalar! Fiyatlar Yükseldi, Çırak da Bulamıyorlar
Garanti Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanlar Bir An Önce Şubeye Gitmeli Garanti Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanlar Bir An Önce Şubeye Gitmeli
Bir Zamanlar Her Evin Baş Köşesindeydi: Herkesin Unuttuğu Saatlere Antikacılar Para Basıyor! Evinde Olan Yaşadı Bir Zamanlar Her Evin Baş Köşesindeydi: Herkesin Unuttuğu Saatlere Antikacılar Para Basıyor
470 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak! TOKİ'den Ucuza Anahtar Teslim Fırsatı 470 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak! TOKİ'den Ucuza Anahtar Teslim Fırsatı
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yıllardır Süren Uygulama Kaldırıldı: Artık O Belge Verilmeyecek TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yıllardır Süren Uygulama Kaldırıldı: Artık O Belge Verilmeyecek
81 İlde Yeni Uygulama Başladı! Maaşlar Artık Bu Şekilde Ödenecek 81 İlde Yeni Uygulama Başladı! Maaşlar Artık Bu Şekilde Ödenecek
Kazancı 70 Bin Lira Olan Meyve! O Ağacı Diken Zengin Oluyor Kazancı 70 Bin Lira Olan Meyve! O Ağacı Diken Zengin Oluyor
Ne Ankara Ne de İstanbul: Türkiye'nin En Zengin İli Belli Oldu Ne Ankara Ne de İstanbul: Türkiye'nin En Zengin İli Belli Oldu
18 Yaş Ve Üstü Herkese Bedava Olacak: Karar Verildi 18 Yaş Ve Üstü Herkese Bedava Olacak: Karar Verildi
SSK ve Bağ-Kur’lular Dikkat: Emeklilikte Sistem Tümden Değişiyor! Kadın Erkek Herkesi İlgilendiriyor SSK ve Bağ-Kur’lular Dikkat: Emeklilikte Sistem Tümden Değişiyor! Kadın Erkek Herkesi İlgilendiriyor
Türkiye’nin Yoksulluk Karnesi! TÜİK, Şehir Şehir Genç Yaşlı Demeden Tek Tek Açıkladı: Bu Koşullardan 7 Tanesini Tutturamayanlar… TÜİK Açıkladı! Bu Koşullardan 7 Tanesini Sağlamayan...