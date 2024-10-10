Bu Otomobil Piyasalarda Fırtına Estirecek! 340 Bin Liradan Satılacak

Çinli otomobil devi Geely, kompakt elektrikli araç piyasasında ses getirecek yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy alt markası altında piyasaya süreceği Xingyuan adlı bu elektrikli araç, sadece 9.900 dolarlık (yaklaşık 340 bin TL) başlangıç fiyatıyla büyük bir dikkat çekiyor. Bu fiyat, sektördeki güçlü rakiplerden BYD'ye karşı ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Xingyuan, iki farklı LFP batarya seçeneği sunuyor: 30,1 kWh ve 40,1 kWh kapasiteleriyle araç, 310 km'den 410 km'ye kadar değişen menziller vadediyor. 79 HP ve 116 HP güç üreten arkadan itişli motor seçenekleriyle performansı dikkat çekici olan bu model, hızlı şarj özelliğiyle %30'dan %80'e sadece 21 dakikada şarj edilebiliyor. Aracın uzunluğu 4.135 mm, bagaj kapasitesi ise arkada 375 litre ve önde 70 litre olarak sınıfında iddialı bir alan sunuyor.

TEKNOLOJİK DONANIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Xingyuan, Flyme Auto işletim sistemiyle donatılmış 10,1 inçlik standart ve opsiyonel olarak 14,6 inçlik bilgi-eğlence ekranına sahip. Ayrıca, 3.3 kW Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi sayesinde, araçtaki enerjiyi dışarıya aktarma imkânı da sunuyor. Geely, Xingyuan ile mini elektrikli araçların fiyat bandında yer almasına rağmen, premium özellikleriyle rakiplerinden ayrılmayı ve kompakt elektrikli araç segmentinde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi