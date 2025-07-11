Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2025 yılına ait 2. taksit ödemeleri başladı. 1 Temmuz’da başlayan ödeme süreci 31 Temmuz’da sona erecek. Bu tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahiplerini ise ciddi yaptırımlar bekliyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım, ödeme süresi içerisinde MTV’nin yatırılmaması halinde vergi dairelerinin e-haciz uygulamasına geçebileceğini ifade etti. Gecikme durumunda araç sahiplerinin banka hesaplarına haciz konulabileceği gibi, araçlar hakkında yakalama ve bağlama kararları da alınabiliyor.
HANGİ TAŞITLAR MTV KAPSAMINDA?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafiğe tescilli kara taşıtları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı uçak ve helikopterleri kapsıyor. Araç ya da hava aracının tescil edildiği anda vergi mükellefiyeti başlıyor.
VERGİ TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?
2025 yılı MTV tarifeleri araç türüne göre farklılık gösteriyor:
(I) ve (I/A) Sayılı Tarifeler: Otomobil, motosiklet ve arazi taşıtları
(II) Sayılı Tarife: Ticari araçlar (minibüs, otobüs, kamyon, çekici vb.)
(IV) Sayılı Tarife: Hava araçları
Vergi tutarları; aracın yaşına, motor hacmine, koltuk sayısına ve taşıt değerine göre belirleniyor. Güncel vergi borçları Dijital Vergi Dairesi’nden görüntülenebiliyor.
MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
Araç sahipleri MTV ödemelerini şu kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor:
Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr)
GİB mobil uygulaması
Anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığı
PTT şubeleri
Vergi daireleri
ÖDEMEYENE GECİKME ZAMMI, HACİZ VE ARAÇ BAĞLAMA
31 Temmuz’a kadar ödeme yapılmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar şöyle:
%4,5 oranında gecikme zammı uygulanıyor
Araç fenni muayeneye alınamıyor
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılmazsa banka hesaplarına e-haciz uygulanıyor
Araçlara haciz şerhi işleniyor
Trafiğe yazı yazılarak araç için bağlama veya yakalama kararı çıkarılabiliyor
Haciz nedeniyle araç satışı yapılamıyor
‘ARAÇ DEĞERİYLE BORÇ ORANTILI OLMALI’ UYARISI
Yıldırım, araçların bağlanması ya da haczedilmesi gibi işlemlerde, borcun miktarı ile taşıtın piyasa değerinin orantılı olması gerektiğine dikkat çekti. Aksi uygulamaların, vatandaşın devlete duyduğu güveni sarsabileceğini vurguladı.
31 TEMMUZ SON TARİH
MTV’nin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ödeme yapılmaması halinde hem mali yaptırımlar hem de yasal işlemler devreye girecek. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamak adına süreyi geçirmeden ödeme yapmaları gerekiyor.