Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2025 yılına ait 2. taksit ödemeleri başladı. 1 Temmuz’da başlayan ödeme süreci 31 Temmuz’da sona erecek. Bu tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahiplerini ise ciddi yaptırımlar bekliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Son Güncelleme:
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 1

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım, ödeme süresi içerisinde MTV’nin yatırılmaması halinde vergi dairelerinin e-haciz uygulamasına geçebileceğini ifade etti. Gecikme durumunda araç sahiplerinin banka hesaplarına haciz konulabileceği gibi, araçlar hakkında yakalama ve bağlama kararları da alınabiliyor.

1 8
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 2

HANGİ TAŞITLAR MTV KAPSAMINDA?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafiğe tescilli kara taşıtları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı uçak ve helikopterleri kapsıyor. Araç ya da hava aracının tescil edildiği anda vergi mükellefiyeti başlıyor.

2 8
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 3

VERGİ TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

2025 yılı MTV tarifeleri araç türüne göre farklılık gösteriyor:

(I) ve (I/A) Sayılı Tarifeler: Otomobil, motosiklet ve arazi taşıtları

(II) Sayılı Tarife: Ticari araçlar (minibüs, otobüs, kamyon, çekici vb.)

(IV) Sayılı Tarife: Hava araçları

3 8
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 4

Vergi tutarları; aracın yaşına, motor hacmine, koltuk sayısına ve taşıt değerine göre belirleniyor. Güncel vergi borçları Dijital Vergi Dairesi’nden görüntülenebiliyor.

4 8
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 5

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini şu kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor:

Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr)

GİB mobil uygulaması

Anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığı

PTT şubeleri

Vergi daireleri

5 8
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 6

ÖDEMEYENE GECİKME ZAMMI, HACİZ VE ARAÇ BAĞLAMA

31 Temmuz’a kadar ödeme yapılmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar şöyle:

%4,5 oranında gecikme zammı uygulanıyor

Araç fenni muayeneye alınamıyor

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılmazsa banka hesaplarına e-haciz uygulanıyor

Araçlara haciz şerhi işleniyor

Trafiğe yazı yazılarak araç için bağlama veya yakalama kararı çıkarılabiliyor

Haciz nedeniyle araç satışı yapılamıyor

6 8
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 7

‘ARAÇ DEĞERİYLE BORÇ ORANTILI OLMALI’ UYARISI

Yıldırım, araçların bağlanması ya da haczedilmesi gibi işlemlerde, borcun miktarı ile taşıtın piyasa değerinin orantılı olması gerektiğine dikkat çekti. Aksi uygulamaların, vatandaşın devlete duyduğu güveni sarsabileceğini vurguladı.

7 8
Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz - Resim: 8

31 TEMMUZ SON TARİH

MTV’nin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ödeme yapılmaması halinde hem mali yaptırımlar hem de yasal işlemler devreye girecek. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamak adına süreyi geçirmeden ödeme yapmaları gerekiyor.

8 8