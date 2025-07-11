Bu Ödemeyi Yapmayan Yandı, Haciz İşlemi Uygulanacak! Dikkat Son Gün 31 Temmuz

HANGİ TAŞITLAR MTV KAPSAMINDA?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafiğe tescilli kara taşıtları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı uçak ve helikopterleri kapsıyor. Araç ya da hava aracının tescil edildiği anda vergi mükellefiyeti başlıyor.