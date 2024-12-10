Bu Meslekleri Seçen Yaşadı! İŞKUR En Çok İşe Yerleştirdiği 3 Mesleği Açıkladı

İŞTE EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRİLEN MESLEKLER

Ocak-Kasım 2024 döneminde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre ise güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi pozisyonları en çok işe yerleştirilen alanlar oldu.

Aynı dönemde İŞKUR, 498 bin 469 kadın, 475 bin 865 genç, 38 bin 472 engelli ve 246 bin 402 yükseköğrenim mezununun işe yerleşmesine aracılık etti.