Bu Meslekleri Seçen Yaşadı! İŞKUR En Çok İşe Yerleştirdiği 3 Mesleği Açıkladı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kasım 2024 dönemine ait istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, kasım ayında açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,2 azalarak 169 bin 528’e düştü. Kayıtlı işsiz sayısı ise yüzde 5,8 düşüşle 2 milyon 242 bin 805 olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024’ün ilk 11 ayında açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektörden oluştu. Açık işlerin sektörel dağılımında ilk sırayı 948 bin 265 ile imalat sanayi aldı. Açık iş pozisyonları arasında silahsız özel güvenlik görevlisi ve garson ilanları öne çıktı.
KAYITLI İŞSİZ SAYISINDA AZALMA
Kasım ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azaldı. İşsizlerin yüzde 48,7’sini erkekler, yüzde 51,3’ünü kadınlar oluştururken, yüzde 23,3’ü ise 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu.
KASIM AYINDA 101 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ
İŞKUR, kasım ayında yüzde 61’i erkek ve yüzde 39’u kadın olmak üzere toplam 101 bin 771 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4’lük bir artışı temsil ediyor. 2024’ün ilk 11 ayında ise toplamda 1 milyon 302 bin 700 işe yerleştirme gerçekleştirildi.
İŞTE EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRİLEN MESLEKLER
Ocak-Kasım 2024 döneminde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre ise güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi pozisyonları en çok işe yerleştirilen alanlar oldu.
Aynı dönemde İŞKUR, 498 bin 469 kadın, 475 bin 865 genç, 38 bin 472 engelli ve 246 bin 402 yükseköğrenim mezununun işe yerleşmesine aracılık etti.