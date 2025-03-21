Bu Meslek Sahipleri Yaşadı! Günlük Kazançları 7 Bin, Aylık 200 Bini Lirayı Geçti

Deprem bölgesinde yaklaşık 3 bin 500 şantiyede inşaat çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki inşaat yoğunluğu, işçi ücretlerini doğrudan etkiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul'da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken, deprem bölgesinde bu rakam 7 bin liraya kadar yükseliyor.