Bu Meslek Sahipleri Yaşadı! Günlük Kazançları 7 Bin, Aylık 200 Bini Lirayı Geçti
Deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerinin yoğunlaşması, işçi yevmiyelerini önemli ölçüde artırdı. Büyükşehirlerde bir inşaat işçisinin günlük ücreti 4 bin 500 liraya kadar çıkarken, deprem bölgesinde bu rakam 7 bin lirayı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Deprem bölgesinde yaklaşık 3 bin 500 şantiyede inşaat çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki inşaat yoğunluğu, işçi ücretlerini doğrudan etkiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul'da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken, deprem bölgesinde bu rakam 7 bin liraya kadar yükseliyor.
İSTANBUL'DA ELEMAN SORUNU
Sektör yetkilileri, kalifiye iş gücünün büyük kısmının deprem bölgesine yöneldiğini belirterek, İstanbul’da iş gücü eksikliği yaşandığına dikkat çekiyor. Ustaların büyük oranda deprem bölgesine gitmesi, burada uygulanan fiyatların büyükşehirlerde de talep edilmeye başlanmasına yol açtı.
BÖLGEDE 182 BİN İNŞAAT İŞÇİSİ GÖREVDE
Bölgedeki inşaat çalışmalarında 182 bin işçi görev almakta. Bu rakam, inşaat sektöründeki hareketliliğin boyutlarını gözler önüne seriyor.