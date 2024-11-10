Bu Mesleği Yapanlar Yaşadı: Aylık Net Kazancı 200 Bin Lirayı Geçti

"AYLIK EN AZ 200 BİN TL KAZANIYORUM"

TRT Haber’in aktardığına göre Çalış, “İnşaat sektörü benim için bir sanat. 20 yıldır bu işin içindeyim. Hiçbir deneyimi olmayan biri bile gelse, malzeme taşıyarak günlük 1-2 bin TL kazanabilir ve bu da aylık 45-50 bin TL’ye denk gelir. Bir kalfa ise en kötü ayda 200 bin TL kazanır” dedi.