Bu Mesleği Yapanlar Yaşadı: Aylık Net Kazancı 200 Bin Lirayı Geçti
İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçinin maaşı, sosyal medyada dikkat çekti. Günde 9 saat çalışan inşaat kalfasının aldığı ücret, birçok beyaz yakalı ve esnafın kazancını geride bıraktı.
Kaynak: TRT Haber
İnşaat işçisi Akif Çalış, "Sanatımı icra ediyorum, bu bir sanattır ve herkesin yapabileceği bir iş değil" diyerek aylık kazancının 200 bin TL’yi aştığını belirtti.
28 yaşındaki Akif Çalış, inşaat sektöründe yıllardır çeşitli işlerde çalıştı ve Pendik’te bir telefon dükkanına da sahip. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binada çalışarak aylık 200 bin TL civarında gelir elde ediyor.
Ekip kurarak çalıştırdığı elemanlardan da komisyon alıyor ve kazancı, birçok yönetici pozisyonundaki maaşı geçiyor.
"AYLIK EN AZ 200 BİN TL KAZANIYORUM"
TRT Haber’in aktardığına göre Çalış, “İnşaat sektörü benim için bir sanat. 20 yıldır bu işin içindeyim. Hiçbir deneyimi olmayan biri bile gelse, malzeme taşıyarak günlük 1-2 bin TL kazanabilir ve bu da aylık 45-50 bin TL’ye denk gelir. Bir kalfa ise en kötü ayda 200 bin TL kazanır” dedi.