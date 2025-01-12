Bu Listeye İyi Bakın, Hepsi Bilinen Markalar! Vatandaşın Cebine Göz Dikene Bakanlık da Acımadı: Tarım Kredi'ye Bile Sahte İndirim Cezası

Ticaret Bakanlığı vatandaşları yüksek fiyatlarla mağdur eden ve sözde indirim kampanyaları ile tüketiciyi yanıltan firmalara karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan incelemelerde birçok firmaya ürünlerinde sahte indirim uyguladıkları ve yanıltıcı reklamlarla halkı kandırdıkları gerekçesiyle toplamda 20 milyon TL’den fazla ceza kesildi. Her bir sahte ürün için 600 bin TL para cezası uygulanırken bazı firmalar ise birden fazla üründe hile yaptığı için bu rakamı iki kat fazla yani 1.2 milyon olarak ödedi.