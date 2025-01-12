Bu Listeye İyi Bakın, Hepsi Bilinen Markalar! Vatandaşın Cebine Göz Dikene Bakanlık da Acımadı: Tarım Kredi'ye Bile Sahte İndirim Cezası
Asgari ücrete zam sonrası hükümet fahiş fiyat artışı yapanları, hilecileri çok net bir şekilde uyarmıştı. O kurala uymayanlar içinse Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘boykot’ çağrısı gelmişti. Ve bakanlık sözde indirim yapan firmalara acımadı, faturayı kesti! Bazıları 600 bin TL, bazıları 1.2 milyon TL ceza ödedi, toplam rakam 20 milyon TL’yi geçti. Denetlenen ve ceza kesilen firmaların listesi de belli oldu! İşte detaylar…
Kaynak: Takvim
Ticaret Bakanlığı vatandaşları yüksek fiyatlarla mağdur eden ve sözde indirim kampanyaları ile tüketiciyi yanıltan firmalara karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan incelemelerde birçok firmaya ürünlerinde sahte indirim uyguladıkları ve yanıltıcı reklamlarla halkı kandırdıkları gerekçesiyle toplamda 20 milyon TL’den fazla ceza kesildi. Her bir sahte ürün için 600 bin TL para cezası uygulanırken bazı firmalar ise birden fazla üründe hile yaptığı için bu rakamı iki kat fazla yani 1.2 milyon olarak ödedi.
Ceza alan firmalar arasında birçok ünlü marka yer alırken vatandaşlar denetimlerin devam etmesini isteyerek, “Bizi aldatanları boykot edeceğiz. Haksız kazancın son bulmasını istiyoruz" diyerek bakanlığa teşekkür etti.
APPLE’IN ‘SUDAN’ BAHANESİ PAHALIYA PATLADI
Takvim Gazetesi’nden Barış Şimşek’in haberine göre, bakanlık sadece sahte indirimler değil yanıltıcı reklamlarla da mücadele etti. Apple’ın iPhone reklamlarında ‘suya dayanıklı’ ifadesini kullanmasına rağmen sıvı teması sonrası oluşan hasarların garanti kapsamına alınmaması gerekçesi ile 1,2 milyon TL ceza kesildi. Ayrıca Apple’ın yetkili servisi olan Gürgençler firmasına da 600 bin TL ceza uygulandı.
YASA DIŞI BAHİS AFFEDİLMEDİ
Reklam Kurulu, Youtube'da Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık firmasına ait S Sport adlı kanalda yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği, aynı zamanda reklamlarda "Türk devi extrabet" ifadeleriyle birlikte "Türk Bayrağı" görseline yer verildiğini belirledi. Kurul firmaya 6 milyon TL ceza kesti.
HAYRETTİN’E ALKOL REKLAMI CEZASI
Sosyal medya fenomeni Hayrettin de Bakanlığın denetimlerine yakalandı. Youtube'da yayınladığı "Hayrettin ile Kaos Show" programında alkollü içecek reklamına yer verildiği gerekçesiyle 600 bin TL ceza verdi.
TARIM KREDİ MARKETİ BİLE CEZA ALDI!
Ayrıca, Tarım Kredi Market’in İzmir Karşıyaka’daki mağazasında, “Tarsüt Tereyağı 1000 gram alana Aynes Muzlu ve Çilekli Süt hediye” kampanyası kapsamında hediye ürünlerin verilmediği tespit edilerek 55 bin TL ceza uygulandı.
HERKESİN EVİNDE OLAN, BİLİNEN MARKALAR DA VAR
Sözde indirim gerekçesiyle ceza alan firmalar arasında birçok tanınmış marka bulunuyor. İşte o markaların listesi…
· Migros
· CarrefourSA
· TeknoSA
· Media Markt
· Arçelik
· Samsung
· Bosch
· LG
· Philips
· Koton
· Mudo
· LCW
· Defacto
· Boyner
· Madame Coco
· English Home
· Amazon Türkiye
· Taşpınar Mağazacılık
· Kutup Pazarlama
· Flo
· Karaca
· Derimod
· Adil Işık
· Mango
· Yataş