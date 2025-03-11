Bu Kez de Teknosa! Rekabet Kurumu Soruşturma Başlattı

4 büyük zincir marketin ardından teknoloji perakendecisi TeknoSA da haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamanın ardından şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde yüzde 1'e yakın gerileme yaşandı.

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Bu Kez de Teknosa! Rekabet Kurumu Soruşturma Başlattı

BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour'un da aralarında bulunduğu 4 market zinciri, perakende ve tedarikçilere iki yeni soruşturma başlatmıştı. O Şirketlere bugün TeknoSA da eklendi.

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şirketlerine de bildirim yapıldığını duyurdu.

Şirket, soruşturma açılmasının kanun ihlali anlamına gelmediğini ve sürecin yasal mevzuata uygun şekilde ilerleyeceğini belirtti. Teknosa, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

BORSADA YÜZDE 1'LİK DÜŞÜŞ

Açıklama sonrası Teknosa (TKNSA) hissesi, güne 28,30 TL’den başlayarak %0,98 değer kaybederek 28,20 TL seviyesinde işlem gördü.

BİM, ŞOK, Migros, Carrefour... Rekabet Kurumu'ndan İki Yeni Soruşturma DahaBİM, ŞOK, Migros, Carrefour... Rekabet Kurumu'ndan İki Yeni Soruşturma DahaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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