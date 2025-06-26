Bu Kan Sulandırıcı İlaçtan Alanlar Dikkat! Büyük Tehlike Saçıyor, Hepsi Toplatılacak
Almanya'da eczanelerde satışı yapılan bir kan sulandırıcı ilaca yönelik başlatılan acil toplatma kararı, ilaç güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Clopidogrel Aurobindo 75 mg adlı ilacın bazı kutularında, yanlış prospektüslerin yer aldığı tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
100 tabletlik Clopidogrel Aurobindo kutularının bazıları incelendiğinde, tansiyon tedavisinde kullanılan Perindopril Aurobindo’ya ait, üstelik Felemenkçe hazırlanmış prospektüslerin bulunduğu belirlendi. Bu ciddi hata, bir eczacı tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.
GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI
Yanlış bilgilendirme nedeniyle hastaların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma riski doğabileceği gerekçesiyle, söz konusu ürün için acil geri çağırma süreci başlatıldı. Uzmanlar, özellikle ileri yaşta olan ya da kronik hastalık nedeniyle kan sulandırıcı kullanan bireylerin bu tür durumlarda daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekiyor.
YALNIZCA BELLİ BİR PARTİ NUMARASI KAPSAMDA
İlacın üreticisi Puren Pharma tarafından yapılan açıklamada, hata yalnızca “AAAA24092A” parti numaralı ve “PZN 10012754” ürün kodlu kutuları kapsıyor. Yetkililer, yanlış prospektüs nedeniyle dozaj, kullanım talimatı ve yan etkiler hakkında yanlış yönlendirme yapılabileceği uyarısında bulundu.
İLAÇ KULLANICILARINA UYARI
Konuya ilişkin açıklamada, ilgili parti numarasına sahip ürünleri kullanan hastaların ilacı derhal bırakmaları ve en yakın eczane ya da sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği vurgulandı. Olası karışıklıkların önüne geçilmesi için vatandaşların ilaç ambalajlarını dikkatle kontrol etmeleri isteniyor.