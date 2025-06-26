Bu Kan Sulandırıcı İlaçtan Alanlar Dikkat! Büyük Tehlike Saçıyor, Hepsi Toplatılacak

GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Yanlış bilgilendirme nedeniyle hastaların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma riski doğabileceği gerekçesiyle, söz konusu ürün için acil geri çağırma süreci başlatıldı. Uzmanlar, özellikle ileri yaşta olan ya da kronik hastalık nedeniyle kan sulandırıcı kullanan bireylerin bu tür durumlarda daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekiyor.