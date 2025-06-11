Bu İşte Çalışan Günde 4 Bin, Ayda 104 Bin TL Kazanıyor: Her Şey İçin Ayrı Ücret İsteniyor! Bir de Hepsi Birbirini Uyarıyor

EKSTRA HER ŞEY AYRI ÜCRET

Vatandaşların aktardıklarına göre koltuk silme, buzdolabı çekme, cam silme gibi detaylar artık hizmetin dışında değerlendiriliyor ve ek ücret talep ediliyor. "Sadece süpürmek, toz almak bile 3 bin TL’den başlıyor" diyenler, temizlik hizmetini almakta zorlandıklarını dile getiriyor.

"PAHALI AMA İŞİ DE AĞIR"

20 yıldır temizlik sektöründe olduğunu belirten gündelikçi Mualla Saka, fiyatların yükselmesinin normal olduğunu savundu. Saka, "Halı, koltuk, duvar silme gibi işler ekstraya girer. Bunların hepsi dahilse ücret 4 bin TL’yi bulur. Hem zor, hem yorucu" ifadelerini kullandı