Bu İşte Çalışan Günde 4 Bin, Ayda 104 Bin TL Kazanıyor: Her Şey İçin Ayrı Ücret İsteniyor! Bir de Hepsi Birbirini Uyarıyor
Gündelik temizlik hizmetlerinde fiyatlar son bir yılda yüzde 90'a yakın arttı. Kapı 3 bin TL'den açılırken, kapsamlı işler için ücretler günlük 4 bin TL'ye aylık ise 104 bin TL'ye kadar çıktı. Üstelik çalışanlar kendi aralarında dayanışma sağlayıp fiyat konusunda birbirini uyarıyor.
Kaynak: TGRT Haber
Ev temizliği için gündelikçi çalıştırmak artık birçok kişi için lüks hale geldi. Özellikle çalışanların sıkça başvurduğu bu hizmette fiyatlar son dönemde adeta uçuşa geçti. Gündelik temizlik ücretleri 3 bin TL'den başlayıp, işin kapsamına göre 4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Artan maliyetler nedeniyle birçok kişi evini kendisi temizlemeyi tercih etmeye başladı.
3 BİN TL'DEN AŞAĞI TEKLİF BİLE VERİLMİYOR
Temizlik fiyatlarına gelen yaklaşık yüzde 90’lık artış, gündelikçilerin ücretlerini de etkiledi. Önceki yıllarda 2 bin TL civarına yapılan işler için artık 3 bin TL altı teklif bile verilmiyor. Temizlik yapanlar, fiyatın evin büyüklüğüne, eşya yoğunluğuna ve işin zorluğuna göre değiştiğini belirtiyor.
EKSTRA HER ŞEY AYRI ÜCRET
Vatandaşların aktardıklarına göre koltuk silme, buzdolabı çekme, cam silme gibi detaylar artık hizmetin dışında değerlendiriliyor ve ek ücret talep ediliyor. "Sadece süpürmek, toz almak bile 3 bin TL’den başlıyor" diyenler, temizlik hizmetini almakta zorlandıklarını dile getiriyor.
"PAHALI AMA İŞİ DE AĞIR"
20 yıldır temizlik sektöründe olduğunu belirten gündelikçi Mualla Saka, fiyatların yükselmesinin normal olduğunu savundu. Saka, "Halı, koltuk, duvar silme gibi işler ekstraya girer. Bunların hepsi dahilse ücret 4 bin TL’yi bulur. Hem zor, hem yorucu" ifadelerini kullandı
HEPSİ BİRBİRİNİ FİYAT KONUSUNDA UYARIYOR
Gündelikçiler arasında da fiyat konusunda bir dayanışma bulunuyor. "Ben 3 bin TL istiyorum, sen de o civarda iste" diyerek birbirlerini uyardıklarını anlatan temizlik çalışanları, bu şekilde piyasada ortak bir taban ücret oluştuğunu ifade etti.
KENDİ TEMİZLİĞİNİ YAPANLAR ARTIYOR
Bazı internet platformlarında daha uygun fiyatlar olsa da, evini kendi temizleyenlerin sayısı giderek artıyor. Vatandaşlar, "Emeklerine saygı duyuyoruz ama bu fiyatlar bizim bütçemize uygun değil" diyerek temizlik hizmetinden vazgeçtiklerini dile getirdi.