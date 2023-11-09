'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı

Analist Tuncay Turşucu borsada olabilecekleri anlattı. Turşucu yatırımcıları, 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 1

Borsa İstanbul hızla yükselişinin ardından 8 bin 500 seviyelerinden geriledi. 7 bin 200 seviyesinden alıcı bulan ve yeniden yükselişe başlayan BIST 100 hakkında 30 yıllık yatırımcı Tuncay Turşucu'dan açıklama geldi.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 2

Medyatava'nın haberine göre Borsa'da 7 bin 400 desteğinin kırılması ve 8 bin 500 direncinin aşılması durumunda olacakları anlatan Turşucu, elinde hisse olan yatırımcılara önemli uyarıda bulundu.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 3

7 BİN 400 SEVİYESİNE DİKKAT!

BIST 100 endeksinin 16 Ekim'den itibaren çok net sata girdiğini belirten Turşucu 7 bin 400 seviyelerinde ciddi alıcı olduğunu belirtti ve, "Endeks bir türlü 7 bin 400 seviyesinin aşağısına indirilmiyor. Ağustos ayı da mesela 7 bin 400 seviyelerinin ciddi bir şekilde test edildiği seviyeler. Burada önemli bir durum var. 7 bin 400 seviyesini çok güçlü bir destek noktası olarak işaret ettik" ifadelerini kullandı.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 4

Açıklamalarına devam eden Turşucu, "Endeks 7 bin 400'ün altına düşmez diye bir yorum yapamazsınız, olabilir... Ama 7 bin 400'ün altına düşerse daha aşağı doğru çok sert bir hareket olabilir yani böyle 7 bin 400'den 7 bine doğru hareket olmaz. Çok daha aşağıya.. Yani öyle bir önemi var." dedi.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 5

BORSA 8 BİN 500'Ü GEÇERSE HIZLA 11 - 12 BİNE GİDECEK

Borsanın 8 bin 500 seviyesini kırması durumunda olacakları anlatan Turşucu, "Aynı yöntem yukarıda 8 bin 400 - 8 bin 500 seviyesinde var. Orayı da çok ciddi şekilde işaret ettik yani bunun da anlamı şu; endeks 8 bin 500 üstüne çıkarsa bu çıkış öyle 500 puan daha yukarı girmek amaçlı olmayacak.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 6

8 bin 500 üzerine çıkan endeks çok ciddi bir şekilde 11 bin 12 bin gibi hedefle hareket edecektir." dedi ve, "Yani burada anlatmak istediğim şey şu 7 bin 400'ün altına düşersek çok daha aşağılara doğru satış olabilir. 8 bin 500 ün üstüne çıkarsak da çok daha yukarıya hareket olabilir." ifadeleriyle özetledi.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 7

ELİNDE HİSSESİ OLAN NE YAPMALI?

Elinde hissesi olan yatırımcılar için YouTube kanalından açıklama yapan Turşucu, "8 bin 500'lerde satmayanlar için söylüyorum. 7 bin 400'ün üzerinde kaldığı sürece panik bir şekilde hareket etmek ve satış yapmak çok mantıklı değil ama 7 bin 400'ün altına düşüyorsa eğer endeks bu işin şakası yok orada işte artık eldeki hisseler biraz daha azaltılma yoluna gidilebilir." dedi.

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'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı - Resim: 8
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