'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı

Açıklamalarına devam eden Turşucu, "Endeks 7 bin 400'ün altına düşmez diye bir yorum yapamazsınız, olabilir... Ama 7 bin 400'ün altına düşerse daha aşağı doğru çok sert bir hareket olabilir yani böyle 7 bin 400'den 7 bine doğru hareket olmaz. Çok daha aşağıya.. Yani öyle bir önemi var." dedi.