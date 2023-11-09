'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı
Analist Tuncay Turşucu borsada olabilecekleri anlattı. Turşucu yatırımcıları, 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı.
Borsa İstanbul hızla yükselişinin ardından 8 bin 500 seviyelerinden geriledi. 7 bin 200 seviyesinden alıcı bulan ve yeniden yükselişe başlayan BIST 100 hakkında 30 yıllık yatırımcı Tuncay Turşucu'dan açıklama geldi.
Medyatava'nın haberine göre Borsa'da 7 bin 400 desteğinin kırılması ve 8 bin 500 direncinin aşılması durumunda olacakları anlatan Turşucu, elinde hisse olan yatırımcılara önemli uyarıda bulundu.
7 BİN 400 SEVİYESİNE DİKKAT!
BIST 100 endeksinin 16 Ekim'den itibaren çok net sata girdiğini belirten Turşucu 7 bin 400 seviyelerinde ciddi alıcı olduğunu belirtti ve, "Endeks bir türlü 7 bin 400 seviyesinin aşağısına indirilmiyor. Ağustos ayı da mesela 7 bin 400 seviyelerinin ciddi bir şekilde test edildiği seviyeler. Burada önemli bir durum var. 7 bin 400 seviyesini çok güçlü bir destek noktası olarak işaret ettik" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Turşucu, "Endeks 7 bin 400'ün altına düşmez diye bir yorum yapamazsınız, olabilir... Ama 7 bin 400'ün altına düşerse daha aşağı doğru çok sert bir hareket olabilir yani böyle 7 bin 400'den 7 bine doğru hareket olmaz. Çok daha aşağıya.. Yani öyle bir önemi var." dedi.
BORSA 8 BİN 500'Ü GEÇERSE HIZLA 11 - 12 BİNE GİDECEK
Borsanın 8 bin 500 seviyesini kırması durumunda olacakları anlatan Turşucu, "Aynı yöntem yukarıda 8 bin 400 - 8 bin 500 seviyesinde var. Orayı da çok ciddi şekilde işaret ettik yani bunun da anlamı şu; endeks 8 bin 500 üstüne çıkarsa bu çıkış öyle 500 puan daha yukarı girmek amaçlı olmayacak.
8 bin 500 üzerine çıkan endeks çok ciddi bir şekilde 11 bin 12 bin gibi hedefle hareket edecektir." dedi ve, "Yani burada anlatmak istediğim şey şu 7 bin 400'ün altına düşersek çok daha aşağılara doğru satış olabilir. 8 bin 500 ün üstüne çıkarsak da çok daha yukarıya hareket olabilir." ifadeleriyle özetledi.
ELİNDE HİSSESİ OLAN NE YAPMALI?
Elinde hissesi olan yatırımcılar için YouTube kanalından açıklama yapan Turşucu, "8 bin 500'lerde satmayanlar için söylüyorum. 7 bin 400'ün üzerinde kaldığı sürece panik bir şekilde hareket etmek ve satış yapmak çok mantıklı değil ama 7 bin 400'ün altına düşüyorsa eğer endeks bu işin şakası yok orada işte artık eldeki hisseler biraz daha azaltılma yoluna gidilebilir." dedi.