Bu işi yapacak aranıyor: Sivas'ta 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen bulunmuyor!

"Çobanlık deyince insanlar ilk başta küçümsenecek bir durummuş gibi görüyor ama aslında kutsal mesleklerden bir tanesi çobanlık. Çünkü ülkemizde üretim olmazsa hiçbir zincir ilerlemez. Aslında çok fazla iş var. Ülkemizde üniversite mezunu kişilerde bu işleri yapacak birçok kişide lazım. Her kesimden insan lazım."