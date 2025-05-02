Bu İşe Giren Zengin Oluyor! Ayda Sadece 16 Gün Çalışıyor, 384 Bin TL Kazanıyor

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaştığı video kısa sürede TikTok'ta viral olurken, binlerce kullanıcıdan yorum aldı. Pek çok kişi, kabin görevlilerinin bu kadar yüksek gelir elde ettiğini bilmediklerini yazdı. Josette'nin açıklamaları, havacılık sektörüne dair merakı olanları da yeniden bu alana yöneltti.