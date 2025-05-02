Bu İşe Giren Zengin Oluyor! Ayda Sadece 16 Gün Çalışıyor, 384 Bin TL Kazanıyor
14 yıldır kabin görevlisi olarak çalışan Josette, ayda sadece 16 gün çalışarak yaklaşık 10 bin dolar kazanıyor. Sosyal medyada paylaştığı maaşıyla gündeme gelen Josette, havacılık sektörüne olan ilgiyi artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşayan Josette isimli kabin görevlisi, sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. 14 yıldır havacılık sektöründe görev yapan Josette, TikTok hesabından paylaştığı videoda, aylık maaşını ve çalışma süresini anlatarak takipçilerini şaşkına çevirdi.
AYDA SADECE 16 GÜN ÇALIŞIYOR
TikTok'ta josettenicole kullanıcı adıyla paylaşım yapan Josette, ayda yalnızca 16 gün çalışarak 9.980,66 dolar (Yaklaşık 384 bin 865 TL) kazandığını dile getirdi. Uçuş süresinin toplamda 150 saate denk geldiğini belirten Josette, maaşının deneyimi ve çalıştığı havayolu şirketindeki kıdemine göre şekillendiğini vurguladı.
GÖNÜLLÜ EK VARDİYALARLA SERVET KAZANIYOR
Josette, temel uçuş programına ek olarak gönüllü olarak fazladan vardiyalar aldığını da söyledi. İşinden zaman zaman yorulduğunu belirten kabin görevlisi, aldığı maaşı düşününce motivasyonunu yeniden kazandığını ifade etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Paylaştığı video kısa sürede TikTok'ta viral olurken, binlerce kullanıcıdan yorum aldı. Pek çok kişi, kabin görevlilerinin bu kadar yüksek gelir elde ettiğini bilmediklerini yazdı. Josette'nin açıklamaları, havacılık sektörüne dair merakı olanları da yeniden bu alana yöneltti.