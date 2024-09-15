Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklilerine Toplu Taşıma ve Su Ücretsiz Oldu
Karabük Belediyesi, emeklilere yönelik sunduğu yeni projeyle dikkat çekiyor. Belediye, kentte ikamet eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine toplu taşıma ve su faturasında ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. Bu uygulama, 3 Temmuz'da açıklanan emekli maaş zamlarının ardından hayata geçirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre emeklilere yüzde 24,73 oranında zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 473 TL'ye yükselmişti. Hükümetin yaptığı düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkartılırken, belediyeler de emeklilere yönelik çeşitli destek projelerine hız verdi.
Karabük Belediyesi'nin emeklilere sunduğu ücretsiz toplu taşıma ve su faturası desteği, bu kapsamda en dikkat çeken projelerden biri oldu. Yapılan açıklamaya göre, Karabük'te ikamet eden emekliler, gerekli belgeleri ibraz ederek toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek ve su faturası ödemek zorunda kalmayacak.
Toplu taşıma hizmetinden yararlanmak isteyen emeklilerin, Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi veya Sosyal Yaşam Merkezlerine başvurarak ücretsiz toplu taşıma kartı almaları gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler şunlar:
- 1 adet fotoğraf,
- Emeklilik belgesi,
- İkametgah belgesi,
- Başvuru formu (Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi veya Sosyal Yaşam Merkezlerinden alınacak).
Su faturası desteğinden faydalanmak isteyen emekliler ise başvurularını Merkez Belediye Binası Zemin Kat Vezne, PTT yanı Kütüphane ve Kültür Merkezi Zemin Kat Vezne veya Sosyal Yaşam Merkezlerine yapabilecek. Gerekli belgeler şunlar:
- Başvuru dilekçesi,
- SGK’dan alınan emeklilik belgesi (e-Devlet üzerinden de alınabilir),
- Kimlik fotokopisi.