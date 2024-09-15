Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklilerine Toplu Taşıma ve Su Ücretsiz Oldu

Karabük Belediyesi'nin emeklilere sunduğu ücretsiz toplu taşıma ve su faturası desteği, bu kapsamda en dikkat çeken projelerden biri oldu. Yapılan açıklamaya göre, Karabük'te ikamet eden emekliler, gerekli belgeleri ibraz ederek toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek ve su faturası ödemek zorunda kalmayacak.