Bu Hisseye Yatırım Yapanlar Yaşadı: 100 Lot Birden 200 Lot Olacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 12 Eylül 2024 tarihinde onayladığı karar doğrultusunda, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidileceği açıklandı.

Kimpur’un bedelsiz sermaye artırımında, yatırımcılar ellerindeki her 1 lot hisse karşılığında 1 lot daha bedelsiz pay alacak. Böylece 100 lot hisseye sahip olan bir yatırımcı, 200 lota sahip olacak. Şirketin sermayesi, 2023 yılı net kârından karşılanarak 486.200.000 TL’ye yükseltilecek.

Kimpur’un bedelsiz sermaye artırım başvurusu, 27 Ağustos 2024 tarihinde SPK’ya yapılmış ve 12 Eylül 2024 tarihinde onaylanmıştı. Sermaye artırımı, 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve hisse senedi fiyatı da aynı oranda bölünecek. Yeni payların hesaplara geçiş tarihi ise 20 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem