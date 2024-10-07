Bu Hisseye Yatırım Yapan Yandı! Borsada Resmen Çakıldı
Borsa İstanbul’da son dönemin en dikkat çeken manipülatif hareketlerinden biri, İzmir Fırça hisse senedinde yaşandı. Hisse, kısa sürede 7 liradan 70 liraya kadar yükselirken, son dört işlem gününde taban serileriyle yüzde 50 değer kaybetti. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 400 oranında artış gösteren İzmir Fırça hissesi, hızlı yükselişinin ardından sert düşüşle gündeme geldi.
Kaynak: Paramedya
Spekülatif işlemlerle 9 aylık süreçte 7 liradan 70 liraya çıkan hisse senedi, özellikle WhatsApp ve Telegram gruplarında "200 TL olacak" iddialarıyla küçük yatırımcılara hedef gösterildi. Ancak, küçük yatırımcıların ilgisini fırsat bilen bazı yatırımcılar, hisseyi hızla elden çıkararak sert satışlar gerçekleştirdi. Bu satışların ardından hisse, son beş günde yüzde 50 oranında geriledi.
Fırça ve hırdavat ürünleri üreten şirketin piyasa değeri, büyük sanayi devlerini geride bırakarak 3 milyar lirayı aşmıştı. Ancak, hissede yaşanan peş peşe taban serileriyle birlikte piyasa değeri 2 milyar liranın üzerine geriledi. Yatırımcılar, hissede yaşanan bu dalgalanma nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.