Bu Hisseye Yatırım Yapan Yandı! Borsada Resmen Çakıldı

Spekülatif işlemlerle 9 aylık süreçte 7 liradan 70 liraya çıkan hisse senedi, özellikle WhatsApp ve Telegram gruplarında "200 TL olacak" iddialarıyla küçük yatırımcılara hedef gösterildi. Ancak, küçük yatırımcıların ilgisini fırsat bilen bazı yatırımcılar, hisseyi hızla elden çıkararak sert satışlar gerçekleştirdi. Bu satışların ardından hisse, son beş günde yüzde 50 oranında geriledi.