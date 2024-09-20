Bu Hisselere Yatırım Yapanların1 Yıl Boyunca Yüzü Gülmedi: En Çok Hangi Hisseler Kaybettirdi?
Borsa İstanbul'da (BIST) Temmuz ayında 11.252 puanla tarihi zirve görülmesinin ardından başlayan düzeltme süreci, birçok hisse senedinde önemli kayıplara neden oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
BIST100 endeksi dışında kalan birçok hisse, endekse kıyasla daha büyük oranlarda değer kaybederken, bazı hisseler tepe seviyelerinden %50'nin üzerinde geriledi.
Peki, son bir yılda yatırımcılarına en fazla kayıp yaşatan hisseler hangileri oldu? İşte en çok değer kaybeden hisselerin sıralaması...
SON 1 YILDA EN ÇOK HANGİ HİSSELER KAYBETTİRDİ?
Borsada son bir yılın en büyük kaybedeni Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) oldu. PEKGY hissesi %82,37 oranında değer kaybederek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. İkinci sırada %64,58 düşüşle Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) yer alırken, %62,99 değer kaybıyla İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) ve %61,35 düşüşle Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) hisseleri de büyük kayıplar yaşayan diğer şirketler arasında yer aldı.
Son bir yılda yaşanan bu sert düşüşler, birçok yatırımcıyı zorlarken, piyasanın mevcut dalgalı yapısına dikkat çekti.