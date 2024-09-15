Bu Hisselere Yatırım Yapanlar Havalara Uçacak: İşte Borsada En Çok Kazandıran Hisseler
2024 yılının ilk yarısında BİST100 endeksi, diğer yatırım araçlarına göre en yüksek getiriyi sağlamıştı. Bu hafta Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9-13 Eylül işlem haftasında yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puan seviyesinden kapandı. Haftalık süreçte endeks, en düşük 9.274,55 puanı ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü.
Aynı hafta içinde, Mali Endeks yüzde 2,57 değer kaybederek 10.813,17 puana düştü. Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 9.601,34 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,46 azalarak 13.122,02 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybederek 12.927,46 puana indi.
Haftanın en çok değer kazanan hisseleri:
1. Borusan Boru Sanayi (BRSAN) - Yüzde 26,51 artış
2. Şekerbank (SKBNK) - Yüzde 8,79 artış
3. Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) - Yüzde 7,92 artış
En çok değer kaybeden hisseleri:
1. Şok Marketler (SOKM) - Yüzde 12,18 düşüş
2. CW Enerji (CWENE) - Yüzde 10,45 düşüş
3. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) - Yüzde 9,42 düşüş