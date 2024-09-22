Bu Hisselere Yatırım Yapan Yaşadı! İşte Borsada Çok Kazandıran 3 Hisse

Yatırımcılar, Borsa İstanbul'u yakından izlemeye devam ediyor. Peki, bu hafta borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16-20 Eylül haftasını yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puan seviyesinde tamamladı. Hafta boyunca endeks, en düşük 9.567,10 puan ve en yüksek 10.008,72 puan seviyelerine ulaştı.

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Bu haftanın en çok değer kazanan hisseleri sırasıyla yüzde 13,53 ile Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA), yüzde 11,40 ile Gübre Fabrikaları (GUBRF) ve yüzde 10,73 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi (TMSN) olarak belirlendi.

Öte yandan, aynı dönemde en çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 13,48 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM), yüzde 12,52 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) ve yüzde 5,04 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT) oldu. Yatırımcıların bu gelişmeleri dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri öneriliyor.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Kaynak: Haber Merkezi