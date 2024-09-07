Bu Hisse Senedir 24 Yıldır Yükselmiyor

Borsada uzun vadede yatırım yapanların kazanacağı genel kanısının aksine İhlas Holding hisse senedi, tam 24 yıldır 2 TL'nin altında işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Bu Hisse Senedir 24 Yıldır Yükselmiyor

1994 yılında halka arz edilen İhlas Holding dünyanın 24 yıldır yatay seyreden tek hisse senedi olma rekorunu kırdı. 2000 yılında 6 TL'ye kadar yükselen hisse senedi, daha sonra hızla değer kaybetmeye başlamış ve bir dönem 0.11 TL'ye kadar gerilemişti.

BEDELLİ SERMAYE ARTIŞLARI İŞE YARAMADI

24 yıllık süreçte defalarca bedelli sermaye artışı yapılmış olmasına rağmen, hisse senedinin değeri bir türlü artmadı. Hisse senedi sahiplerine hayal kırıklığı yaşatan bir yatırım oldu. Senet halen 1 lira 10 kuruştan işlem görüyor.

Etiketler
Borsa
Son Güncelleme:
Kredi Kartlarına 'Gerçek Limit' Ayarı! SGK Tek Tek İnceleyecek Kredi Kartlarına 'Gerçek Limit' Ayarı
Benzine İndirim Geldi! Tabela Değişti Benzine İndirim Geldi! Tabela Değişti
Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı Bu Teknikle Yapılan Akıtma Asla Kuru Olmuyor! Usta Şeflerin Lezzet Sırrı
Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu