Bu Hatayı Yapan Tapu Sahipleri Yandı! Tapular Geçersiz Olacak

ÇİPLİ KİMLİK KARTI ŞARTI

Tapu müdürlükleri, güvenli ve etkin bir sistem oluşturmak amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’ni (EKDS) devreye aldı. Bu sistemle hak sahipliğinin ve kimlik bilgilerinin doğrulanması için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirildi. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapmak isteyenlerin talepleri kabul edilmeyecek.