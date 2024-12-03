Bu Hatayı Yapan Tapu Sahipleri Yandı! Tapular Geçersiz Olacak
81 ildeki tapu sahiplerini ilgilendiren kritik uyarı. O işlem doğru yapılmazsa tapunuz geçersiz sayılacak. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Tapu sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla devreye giriyor. Tapu müdürlüklerinde eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılmasına son verilecek. Yeni uygulamayla, yalnızca çipli kimlik kartı olan vatandaşlar tapu işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ÇİPLİ KİMLİK KARTI ŞARTI
Tapu müdürlükleri, güvenli ve etkin bir sistem oluşturmak amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’ni (EKDS) devreye aldı. Bu sistemle hak sahipliğinin ve kimlik bilgilerinin doğrulanması için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirildi. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapmak isteyenlerin talepleri kabul edilmeyecek.
YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI
Tapu müdürlüklerinden yapılan açıklamada, "İşlemlerin daha güvenli bir şekilde yapılabilmesi için eski nüfus cüzdanları artık geçerli olmayacaktır. Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları adına çipli kimlik kartlarını kullanmaları gerekmektedir" denildi.
DAHA GÜVENİLİR İŞLEMLER İÇİN ADIM
Uygulamayla, tapu sicilinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Çipli kimlik kartlarıyla yapılacak işlemler, dolandırıcılık ve kimlik sahteciliği gibi riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Tapu sahiplerinin alım-satım işlemlerini sorunsuz tamamlaması için çipli kimlik kartlarını edinmeleri büyük önem taşıyor.