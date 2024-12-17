Bu Hatayı Yapan Kiracılar Yandı! Ev Sahibi Apar Topar Evden Atabilir

SÖZLEŞMEDE KRİTİK ‘IBAN’ DETAYI

Örün'ün Avukatı Mümtaz Sami Özok, müvekkilinin 2016 yılında yaşadığı yeri kiraladığını ve emlakçı sıfatıyla burayı kiraya veren kişinin sözleşmeye IBAN yazmadığını ve ödemeyi elden aldığını ileri sürdü. Özok, “Son zamanlarda da kira yükselişleri sonrası buranın kirası 4 kat arttırılıyor. Müvekkilim de bunu ödeyemeyeceğini söyleyince bu kez avukatı vasıtasıyla geriye dönük 5 yıllık kira alacağı talebiyle tahliye talep ediyor. Biz buna elden alındığına ve makbuz verilmediğine dair itiraz ettik.