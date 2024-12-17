Bu Hatayı Yapan Kiracılar Yandı! Ev Sahibi Apar Topar Evden Atabilir
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'da kirayı elden ödediğini iddia eden Emel Örün'e mahkemeden 10 gün süreyle tahliye kararı çıktı.
Kaynak: İHA
Antalya'da yaşayan yüzde 63 engelli Emel Örün, yaklaşık 8 yıldır oturduğu ve eve çevirdiği dükkandan tahliye ediliyor. Kirasını büyük oranda elden ödediğini iddia eden Örün’ün itirazı reddedildi. Mahkemenin tahliye kararını onamasının ardından Örün’e 10 gün süre verildi.
Henüz 6 aylıkken çocuk felci geçiren ve engelli maaşı ile geçimini sağlayan Emel Örün, oturduğu dükkandan tahliye edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Örün, kirayı elden, banka yoluyla ve senetle ödediğini savunarak, tahliye kararına itiraz ettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.
SÖZLEŞMEDE KRİTİK ‘IBAN’ DETAYI
Örün'ün Avukatı Mümtaz Sami Özok, müvekkilinin 2016 yılında yaşadığı yeri kiraladığını ve emlakçı sıfatıyla burayı kiraya veren kişinin sözleşmeye IBAN yazmadığını ve ödemeyi elden aldığını ileri sürdü. Özok, “Son zamanlarda da kira yükselişleri sonrası buranın kirası 4 kat arttırılıyor. Müvekkilim de bunu ödeyemeyeceğini söyleyince bu kez avukatı vasıtasıyla geriye dönük 5 yıllık kira alacağı talebiyle tahliye talep ediyor. Biz buna elden alındığına ve makbuz verilmediğine dair itiraz ettik.
TAHLİYE İÇİN 10 GÜN SÜRE VERİLDİ
Kiranın da 5 yıl alınmaması ve sonrasında tahliye başvurulması hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledik. 5 yıl içinde kira ödenmediyse bu tahliyeye gidilirdi, neden şu anda gidiliyor. Maalesef bunu anlatamadık” ifadelerini kullandı.