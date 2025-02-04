Bu Hataya Düşen Yandı: 2 Bin 953 Lira Para Cezası Var

BELEDİYELERDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen uygulama kapsamında, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir şehirde yaşaması amaçlanıyor. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, tüm Eskişehir halkını kampanyaya destek olmaya çağırdı.