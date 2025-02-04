Bu Hataya Düşen Yandı: 2 Bin 953 Lira Para Cezası Var
Eskişehir’de çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren, yerlere çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu gibi atıkları atanlara 2.953 TL idari para cezası kesilecek. Denetimler, Kabahatler Kanunu kapsamında zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, "Tertemiz Eskişehir" sloganıyla farkındalık kampanyası başlattı. Belediyeler, vatandaşların çevre temizliğine duyarlılık göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, kent genelinde temizlik bilincinin artırılmasını hedefliyor.
Zabıta ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında denetimlerini sıklaştırarak çöp kutuları yerine yerlere atılan her türlü atık için idari işlem uygulayacak. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32/1. maddesi kapsamında çevreyi kirletenlere 2.953 TL para cezası verilecek.
BELEDİYELERDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen uygulama kapsamında, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir şehirde yaşaması amaçlanıyor. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, tüm Eskişehir halkını kampanyaya destek olmaya çağırdı.
Yetkililer, çevre temizliğinin ortak sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, "Duyarlı olalım, çöplerimizi çöp kutularına atalım. Unutmayalım, temiz bir şehir hepimizin geleceğidir" açıklamasında bulundu.