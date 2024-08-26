Bu Hataya Düşen Ev ve Tapu Sahipleri Yandı: Bakanlık Rekor Cezayı Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirini beyan etmeyen mükellefler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, kira gelirlerini beyan etmeyen ev sahiplerine yönelik cezai işlemlerin uygulanacağını belirterek, bu konuda sıkı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.
Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yıl başından itibaren kira gelirlerini beyan etmeyen mükelleflerin tespiti ve bilgilendirilmesine yönelik çok sayıda çalışma yürüttüğünü hatırlattı. Bu çalışmalar kapsamında, belirli bir kira bedelinin üzerindeki konutlar, kısa süreli kiralamalar ve iş yeri kiralarının banka hesapları üzerinden tahsil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Şimşek, kira gelirlerinin tespitini kolaylaştırmak amacıyla Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil’e eklenen “Kira Bildirim Formu” ile kiracılar tarafından kiralanan konut ve iş yerlerinin elektronik ortamda bildirilebildiğini açıkladı. Bu uygulama sayesinde, 23 binden fazla kiracı kiralanan taşınmazlara ilişkin bilgileri vergi dairesine iletti. Beyan dönemi sonunda, 1 milyon 811 bin mükellefin beyanname verdiğini ve toplamda 399,2 milyar lira matrah ile 126,9 milyar lira vergi beyan edildiğini söyledi.
Bakan Şimşek, beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe SMS yoluyla hatırlatma yapıldığını belirtti. Bu hatırlatmalar sonrası 95 bin 989 mükellef daha beyanname vererek, 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi beyan etti. Ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef bulunduğunu ifade eden Şimşek, bu mükelleflerin vergi dairelerine bildirildiğini ve haklarında cezai işlem başlatılacağını duyurdu.
Şimşek, mükelleflerin, vergi dairesi işlemleri başlamadan önce Vergi Usul Kanunu’ndaki pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verme hakkına sahip olduklarını belirtti. Pişmanlıkla beyanname verenlere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceğini, beyanname verme sürecinin ise elektronik ortamda kolayca gerçekleştirilebileceğini ifade etti.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Şimşek, kira denetimlerinin ülke genelinde kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü ve vergi adaletinin sağlanması için bu çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti. Vergi kayıp ve kaçağına sebep olanların takip edileceğini dile getirerek, kayıt dışılığı azaltma hedeflerinin sürdüğünü kaydetti.
KİRA GELİR VERGİSİ CEZASI
Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyan edilmemesi durumunda ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, ödenmeyen vergiye ilişkin ceza, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar çıkabilir ve vergi muafiyeti gibi istisna haklarından yararlanılamaz. Ayrıca, ödemede gecikme yaşanması durumunda, her ay için gecikme zammı uygulanırken, usulsüzlük cezası da eklenebilir. Konut kiralamalarında ceza genellikle mülk sahibine uygulanırken, işyeri kiralarında hem mülk sahibine hem de kiracıya yönelik cezai işlemler devreye girebilir.