Bu Hataya Düşen Ev ve Tapu Sahipleri Yandı: Bakanlık Rekor Cezayı Açıkladı

Bakan Şimşek, beyanname vermeyen yaklaşık 1 milyon mükellefe SMS yoluyla hatırlatma yapıldığını belirtti. Bu hatırlatmalar sonrası 95 bin 989 mükellef daha beyanname vererek, 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi beyan etti. Ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef bulunduğunu ifade eden Şimşek, bu mükelleflerin vergi dairelerine bildirildiğini ve haklarında cezai işlem başlatılacağını duyurdu.