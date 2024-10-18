Bu Hafta Yatırım Araçlarının Performansı Nasıl Oldu?

Borsa İstanbul'da işlemin yıllık bazda ortalama yüzde 0,93, avro/TL yüzde 0,77, dolar/TL yüzde 0,10 değer görürken, altının gram fiyatı yüzde 2,29 artış gösterdi.

BIST 100 endeksinde en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puan görüldükten sonra haftayı, önceki hafta devamına göre yüzde 0,93 değerde ortalama 8.793,61 puanla tamamladı.

İşlemde görülen 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Kapalıçarşı'da satış fiyatı da yüzde 1,35 artışla 20 bin 280 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer alabilirek 34,2490 liraya, avro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, emeklilik fonları ise yüzde 0,77 değer kazandı.

Kategorilere göre ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran yüzde 3,20 ile "kıymetli yapılan" fonlar oldu.

Kaynak: AA