Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,49 artışla tamamlarken, altın ve dövizde dalgalı seyir devam etti. Kripto para piyasasında ise Bitcoin'in hareketliliği dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı - Resim: 1

BIST 100 endeksi, 28 Mart 2025 Cuma gününü yüzde 0,49 artışla 9.659,48 puandan tamamladı. Gün içinde en yüksek 9.669,22 puanı gören endeks, en düşük 9.415,95 puana kadar geriledi.

En çok işlem gören hisseler arasında THYAO 7,69 milyar TL'lik işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı. Onu AKBNK (6,66 milyar TL) ve YKBNK (5,97 milyar TL) takip etti.

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Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı - Resim: 2

EN ÇOK DEĞER KAZANAN VE KAYBEDEN HİSSELER

En Çok Yükselenler:

SANEL: Yüzde 10

FORMT: Yüzde 9,98

PASEU: Yüzde 9,97

En Çok Düşenler:

QNBTR: Yüzde 10

PAPIL: Yüzde 10

ATEKS: Yüzde 9,97

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Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı - Resim: 3

DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK

Dolar/TL: Yüzde 0,01 artışla 37,97 TL

Euro/TL: Yüzde 0,20 artışla 41,16 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Gram Altın: Yüzde 0,68 artışla 3.756,15 TL

Çeyrek Altın: 6.141,30 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 24.490,08 TL

Ons Altın: Yüzde 0,77 artışla 3.081 dolar

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Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı - Resim: 4

KRİPTO PARA VE PETROLDE SON DURUM

Brent Petrol: 73,65 dolar

Bitcoin: 84.023 dolar

Ethereum: 1.880,10 dolar

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Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı - Resim: 5

Borsa ve altın piyasalarında hafta genelinde dalgalı bir seyir gözlemlenirken, kripto paralarda da yükseliş trendi devam etti. Ekonomik gelişmelerin piyasalara etkisi önümüzdeki hafta yakından takip edilecek.

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