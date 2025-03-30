Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,49 artışla tamamlarken, altın ve dövizde dalgalı seyir devam etti. Kripto para piyasasında ise Bitcoin'in hareketliliği dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
BIST 100 endeksi, 28 Mart 2025 Cuma gününü yüzde 0,49 artışla 9.659,48 puandan tamamladı. Gün içinde en yüksek 9.669,22 puanı gören endeks, en düşük 9.415,95 puana kadar geriledi.
En çok işlem gören hisseler arasında THYAO 7,69 milyar TL'lik işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı. Onu AKBNK (6,66 milyar TL) ve YKBNK (5,97 milyar TL) takip etti.
EN ÇOK DEĞER KAZANAN VE KAYBEDEN HİSSELER
En Çok Yükselenler:
SANEL: Yüzde 10
FORMT: Yüzde 9,98
PASEU: Yüzde 9,97
En Çok Düşenler:
QNBTR: Yüzde 10
PAPIL: Yüzde 10
ATEKS: Yüzde 9,97
DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK
Dolar/TL: Yüzde 0,01 artışla 37,97 TL
Euro/TL: Yüzde 0,20 artışla 41,16 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE
Gram Altın: Yüzde 0,68 artışla 3.756,15 TL
Çeyrek Altın: 6.141,30 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 24.490,08 TL
Ons Altın: Yüzde 0,77 artışla 3.081 dolar
KRİPTO PARA VE PETROLDE SON DURUM
Brent Petrol: 73,65 dolar
Bitcoin: 84.023 dolar
Ethereum: 1.880,10 dolar
Borsa ve altın piyasalarında hafta genelinde dalgalı bir seyir gözlemlenirken, kripto paralarda da yükseliş trendi devam etti. Ekonomik gelişmelerin piyasalara etkisi önümüzdeki hafta yakından takip edilecek.