Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Kazandırdı? İşte Borsa, Altın, Döviz ve Kripto Para Performansı

BIST 100 endeksi, 28 Mart 2025 Cuma gününü yüzde 0,49 artışla 9.659,48 puandan tamamladı. Gün içinde en yüksek 9.669,22 puanı gören endeks, en düşük 9.415,95 puana kadar geriledi.

En çok işlem gören hisseler arasında THYAO 7,69 milyar TL'lik işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı. Onu AKBNK (6,66 milyar TL) ve YKBNK (5,97 milyar TL) takip etti.