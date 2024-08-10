Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Belli Oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,40 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,92, avro/TL yüzde 1,15 ve dolar/TL yüzde 1,03 arttı.

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Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Araçları Belli Oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 yükselişle 17 bin 310 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 345 liraya yükseldi. Bu hafta ABD Doları yüzde 1,03 değer kazanarak 33,5360, Euro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 2,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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