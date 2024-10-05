Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Döviz...

BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi. Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.