Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar, Euro...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,23, Dolar/TL ise yüzde 0,14 artarken, altının gram fiyatı yüzde 4,40, Euro/TL yüzde 1,71 geriledi.



BIST 100 endeksi, en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,23 üzerinde 9.389,62 puandan tamamladı.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 düşüşle 19 bin 305 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 983 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,39 düşerek 4 bin 764 liraya geriledi.

DOLAR YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,4170 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 liraya düştü. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56 ve emeklilik fonları yüzde 2,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,77 ile "hisse senedi" fonlar oldu.

Kaynak: AA